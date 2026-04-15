Dependen de Luis Javier Suárez: Sporting de Lisboa se va en blanco vs Arsenal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue superado por la defensa del Arsenal y no logró desequilibrar en Champions League.

Luis Javier Suárez fue doblegado por Arsenal | Reuters/Peter Cziborra

El Sporting de Lisboa con Luis Javier Suárez a bordo no logró dar el golpe ante Arsenal de Inglaterra. Los dirigidos por Rui Borges no pudieron superar a los ingleses en los cuartos de final de la UEFA Champions League y fueron eliminados de la competición. Los portugués se fueron en blanco de esta serie.

La falta de definición y las polémicas decisiones arbitrales, le jugaron en contra a uno de los equipos más grandes del fútbol de Portugal para poder siquiera empatar la serie. El agónico gol del alemán Kai Havertz en Lisboa fue lo que le dio el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

Ahora bien, uno de las cosas que más llama la atención es que el equipo más goleador de la Primeira Liga no logró anotarle al Arsenal. Sporting de Lisboa con Luis Javier Suárez como goleador acumula 73 goles a favor en 28 partidos jugados en el torneo local.

Así le fue a Luis Javier Suárez ante Arsenal en Londres

Luis Javier Suárez fue titular y disputó la totalidad del partido entre Arsenal y Sporting de Lisboa. El delantero colombiano no logró anotarle al conjunto de Inglaterra y su equipo fue eliminado del torneo más importante de clubes del mundo. Un fiel reflejo de la dependencia que tiene el conjunto portugués con el sudamericano. Pues, si él no desequilibra y anota, no hay quien más lo logre hacer.

14 de 18 pases acertados, un pase en el último tercio, uno de cinco regates completados, tres recuperaciones y cinco de 10 duelos ganados, fueron los números del artillero de la Selección Colombia. Una clara muestra de lo doblegado que estuvo y poca incidencia que logró tener en las acciones ofensivas del Sporting de Lisboa.

Vale la pena recordar que, el samario de 28 años acumula 32 goles en su primera temporada con el Sporting de Lisboa. Además, se ha reportado con cinco asistencias. En total, Luis Javier Suárez ha estado involucrado en 37 goles en los 43 partidos que ha disputado con los ‘leones’.

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