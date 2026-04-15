Ricardo Peláez asegura que hay un desgaste natural en el América y necesita cambios urgentes

El exdirectivo aseguró en entrevista exclusiva que ya no hay la misma autoexigencia en el equipo para ganar y traer refuerzos

La eliminación de América en los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville el martes 14 de abril, dejó muchas preguntas sobre el futuro del club, especialmente con la falta de contundencia y los cuestionamientos sobre la gestión de André Jardine. En una entrevista exclusiva en Claro Sports por W Radio, Ricardo Peláez, exjugador y exdirectivo del club, dio su perspectiva sobre la crisis por la que atraviesa el equipo azulcrema y lo que necesita cambiar para regresar a la senda del éxito.

Para Peláez, lo que está viviendo América no es algo completamente inesperado. “Lo que está pasando en América lo veo hasta cierto punto natural”, comentó, haciendo referencia al desgaste que ha sufrido la institución con el paso de los años. “Es un desgaste que se da cuando ya no hay la misma autoexigencia, ya no nos exigimos igual, ya no trajimos los mismos refuerzos, ya bajamos el nivel”, agregó, sugiriendo que el club se ha acostumbrado demasiado a ganar y ha perdido la intensidad que lo llevó a ser una de las potencias del fútbol mexicano.

Peláez analizó la situación de América, resaltando que la eliminación es el reflejo de un desgaste tanto interno como externo. “No podemos decir que no lo intentaron, generaron jugadas, no fueron contundentes, pero al final eso en el América es lo de menos. Lo que cuenta es que hoy está fuera de Concachampions”, comentó Peláez.

A pesar de la eliminación, Peláez dejó claro que la responsabilidad recae tanto en la directiva como en el cuerpo técnico. “Debe haber cambios inmediatos para que todo se recomponga”, expresó, sugiriendo que, si bien Jardine dejó una huella en el equipo, es necesario un cambio en la estructura para recuperar la competitividad. “Lo de ayer lo sentí como un anticipo, una despedida de Jardine”, agregó.

Peláez también analizó la falta de refuerzos y la situación en la delantera de América. “No trajeron un centro delantero, y eso fue un error”, destacó, señalando que la ausencia de una figura ofensiva fue un factor que afectó el rendimiento del equipo. Añadió que, a pesar de tener buenos jugadores, la falta de adaptación y motivación de algunos de ellos también ha jugado en contra. “Los jugadores ya no se sienten tan motivados porque ya son o fueron tricampeones algunos de ellos. Los que llegaron no se adaptaron, otros pues han decepcionado, esa es la realidad, no están al nivel de la institución”.

El futuro de Cruz Azul: Peláez sobre el camino de la Máquina y la obligación de ganar la liga

Al hablar sobre Cruz Azul, Peláez, quien también fue parte del club cementero, destacó la importancia de la liga para el futuro inmediato del equipo. Recordó que, a pesar de la eliminación en Concachampions, Cruz Azul sigue teniendo un plantel competitivo y con potencial. “Cruz Azul tiene la calidad suficiente para pelear en los dos torneos”, comentó.

El exdirectivo mencionó que la eliminación fue difícil de asumir, especialmente con la ventaja de 3-0 que tenía en el primer partido, pero destacó que la obligación ahora es clara. “Con el 3-0 en la ida, se veía muy complicado el panorama”, recordó, pero rápidamente reafirmó: “Ahora tienen que pelear por la liga, ganarla. Ese es el tema”. Peláez hizo un llamado a la directiva y a los jugadores a centrarse en la liga, ya que el título sigue siendo la única forma de redimir la temporada.

Al mismo tiempo, Peláez subrayó que el equipo necesita un cambio de mentalidad. “No se trata solo de la llegada de refuerzos, sino de la adaptación y motivación de los futbolistas”, explicó, sugiriendo que la falta de compromiso de algunos jugadores podría estar afectando el rendimiento general. “Cruz Azul necesita una respuesta inmediata, y eso solo se logra con trabajo y sacrificio”, agregó, haciendo un llamado a la unidad dentro del vestuario.

Con la liga como única vía para cerrar el año con éxito, Peláez dejó en claro que Cruz Azul debe centrarse en ese objetivo. “La responsabilidad de ganar la liga está en el equipo. Esa es la única forma de devolver la confianza a la afición”, concluyó, asegurando que, a pesar de los tropiezos, aún hay tiempo para lograr el título.

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