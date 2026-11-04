Canadá no se guarda nada: la lista de convocados para enfrentar a Guatemala

El entrenador Jesse Marsch contará con varios de sus principales referentes para la eliminatoria ante la Bicolor.

Jonathan David, figura del ataque de Canadá | Reuters

La Selección de Canadá dio a conocer su lista de 23 futbolistas para enfrentar a Guatemala en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El entrenador Jesse Marsch contará con varios de sus principales referentes para una eliminatoria que definirá el acceso a las semifinales del torneo y otorgará un boleto a la Copa Oro 2027.

El primer encuentro se disputará el 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en Ciudad de Guatemala. La revancha está programada para el 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, donde quedará definido el ganador de la serie.

Entre los convocados aparecen Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan y Jonathan Osorio. Marsch también incluyó futbolistas que atraviesan distintas etapas de sus carreras, con el objetivo de disponer de alternativas para afrontar los dos compromisos.

Los 23 convocados de Canadá para enfrentar a Guatemala

La nómina incluye tres porteros, ocho defensores, siete mediocampistas y cinco delanteros. Davies, jugador del Bayern Múnich, aparece como uno de los principales referentes del equipo, mientras que Jonathan David, actualmente en Atlético de Madrid, será una de las opciones ofensivas.

Porteros:

Maxime Crépeau (Orlando City SC)

Owen Goodman (Dundee FC)

Dayne St. Clair (Inter Miami CF)

Defensas:

Richard Chukwu (Toronto FC)

Alphonso Davies (Bayern Múnich)

Luc de Fougerolles (Real Salt Lake)

Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo)

Richie Laryea (Toronto FC)

Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)

Niko Sigur (Toulouse FC)

Joel Waterman (Chicago Fire FC)

Mediocampistas:

Tajon Buchanan (Villarreal CF)

Mathieu Choinière (LAFC)

Kevin Khan (Feyenoord)

Liam Millar (Birmingham City)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Nathan Saliba (Villarreal CF)

Jacob Shaffelburg (LAFC)

Delanteros:

Jonathan David (Atlético de Madrid)

Promise David (Brighton & Hove Albion)

Daniel Jebbison (AFC Bournemouth)

Tani Oluwaseyi (Villarreal CF)

Jacen Russell-Rowe (Toulouse FC)

El mediocampo también tendrá presencia de jugadores que militan en Europa. Nathan Saliba, compañero de Buchanan en Villarreal, forma parte de la convocatoria junto a Liam Millar y Kevin Khan. Jonathan Osorio aportará experiencia en una zona importante para el funcionamiento canadiense.

En ataque, el seleccionador dispondrá de Jonathan David, Promise David, Daniel Jebbison, Tani Oluwaseyi y Jacen Russell-Rowe. La variedad de perfiles permitirá modificar el esquema ofensivo según las necesidades de cada encuentro.

Canadá llegará a esta eliminatoria con antecedentes recientes frente a Guatemala. Durante la Copa Oro 2025, la Bicolor consiguió eliminar al conjunto norteamericano en cuartos de final mediante una definición por penales.

Posteriormente, ambos seleccionados volvieron a enfrentarse en enero de 2026 durante un amistoso celebrado en Los Ángeles. En aquella oportunidad, Canadá se impuso por 1-0 y consiguió una victoria después de la eliminación sufrida meses antes.

Marsch reconoció la importancia de obtener un resultado favorable como visitante. El entrenador considera que el compromiso en Ciudad de Guatemala será determinante para llegar con posibilidades a la revancha en territorio canadiense.

El ganador de esta eliminatoria avanzará al Final Four, previsto para marzo de 2027 en Los Ángeles. Guatemala intentará aprovechar su localía para conseguir una ventaja antes de viajar a Toronto, mientras Canadá buscará imponer su experiencia internacional

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