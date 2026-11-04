Aguinaldo INAPAM 2026: ¿Cuándo es fecha límite para recibir el depósito?

Conoce la fecha límite para recibir el aguinaldo INAPAM 2026, quiénes tienen derecho al pago, cuánto les corresponde y los requisitos para tramitar la credencial

Esta es la fecha límite para recibir el aguinaldo | @INAPAM

El cierre de 2026 se acerca y una de las principales dudas entre los adultos mayores en México está relacionada con el pago del aguinaldo y la fecha límite para recibir esta prestación. Aunque muchas personas cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), no todas tienen derecho a recibir este dinero, pues existen condiciones que deben cumplirse.

A diferencia de otros apoyos económicos destinados a las personas de la tercera edad, el aguinaldo relacionado con el INAPAM no es un depósito del Gobierno de México ni un beneficio automático por tener la credencial. Se trata de una prestación laboral que corresponde a quienes cuentan con una relación de trabajo, incluidos aquellos que consiguieron empleo mediante el programa de Vinculación Productiva del instituto.

Este programa permite que las personas de 60 años o más accedan a oportunidades laborales en empresas participantes, con la posibilidad de recibir un salario y las prestaciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). De esta manera, quienes mantienen una relación laboral tienen derecho a recibir el aguinaldo, independientemente de su edad, siempre que cumplan las condiciones legales.

Para este año, la legislación establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2026, aunque cada empresa puede adelantar la entrega. El monto depende del salario y del tiempo trabajado, por lo que no existe una cantidad única para todos los adultos mayores. Conocer las fechas y los requisitos permitirá identificar quiénes pueden cobrar esta prestación y qué hacer si el empleador no cumple con el pago.

¿Cuándo depositan el aguinaldo INAPAM 2026, quiénes lo reciben y cuánto es?

El aguinaldo 2026 podrá depositarse durante noviembre o diciembre, según el calendario de pagos de cada empleador. El INAPAM no establece un día único para entregar esta prestación, ya que las empresas que contratan a los adultos mayores son las responsables de cubrirla. El programa de Vinculación Productiva funciona como intermediario para facilitar el acceso al empleo formal.

Tienen derecho a recibirlo las personas adultas mayores que mantienen una relación laboral subordinada, ya sea mediante Vinculación Productiva o por una contratación independiente. No basta con presentar la credencial INAPAM. Además, el instituto distingue entre el empleo formal y el sistema de empacado voluntario en supermercados, modalidad que no constituye por sí misma una relación laboral y, por tanto, no genera automáticamente el derecho al aguinaldo.

En cuanto a la cantidad, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 15 días de salario para quienes trabajaron un año completo. Si la persona lleva menos tiempo en su empleo, recibe la parte proporcional, incluso si terminó su relación laboral antes de diciembre. Algunas empresas pueden ofrecer una prestación superior al mínimo legal.

Por ejemplo, un adulto mayor que recibe un salario diario de 300 pesos tendrá derecho a un aguinaldo mínimo de 4,500 pesos, siempre que haya trabajado durante todo el año. Si laboró seis meses, la cantidad proporcional sería de aproximadamente 2,250 pesos. Estos ejemplos son ilustrativos y no representan una cifra fija otorgada por el INAPAM.

¿Cuál es la fecha límite para el pago del aguinaldo INAPAM 2026?

La fecha de referencia para el pago del aguinaldo 2026 es el domingo 20 de diciembre, pero existe una precisión importante: el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que debe entregarse antes del día 20 de diciembre. Por ello, conforme a la redacción de la ley, el pago debe realizarse a más tardar el sábado 19 de diciembre de 2026. Las empresas que operan mediante transferencias bancarias pueden adelantarlo al viernes 18 para evitar contratiempos por el fin de semana.

El INAPAM no realiza directamente los depósitos del aguinaldo, ni existe un calendario de pagos organizado por apellidos o por la terminación de la credencial. Cada empleador debe cumplir con esta obligación. Si un trabajador no recibe el dinero dentro del plazo legal, puede solicitar asesoría gratuita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), a través del teléfono 800 911 7877, o presentar una reclamación. El plazo para exigir esta prestación es de un año a partir de que resulta exigible.

Credencial INAPAM: ¿Cuáles son los requisitos para tramitarla?

La credencial INAPAM está disponible para personas de 60 años o más que desean acceder a descuentos en transporte, establecimientos comerciales, servicios y actividades culturales. Además, permite solicitar orientación para incorporarse al Servicio de Vinculación Productiva, que facilita el contacto con empresas que ofrecen oportunidades de empleo. Su expedición es gratuita y presencial en los módulos de atención correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los documentos y requisitos para solicitar la credencial INAPAM son los siguientes:

Tener 60 años cumplidos o más.

Identificación oficial vigente , como INE o pasaporte.

, como INE o pasaporte. Acta de nacimiento para acreditar la edad.

para acreditar la edad. CURP actualizada.

actualizada. Comprobante de domicilio reciente.

reciente. Fotografía tamaño infantil . Es recomendable llevar dos, ya que algunas fichas oficiales así lo solicitan.

. Es recomendable llevar dos, ya que algunas fichas oficiales así lo solicitan. Datos de contacto, incluido un número telefónico para emergencias.

Una vez que la persona cuenta con la credencial, puede acudir a los módulos de Vinculación Productiva para conocer las oportunidades de empleo. El INAPAM solicita presentar la credencial y la CURP, además de completar el proceso de orientación para buscar una opción laboral. La contratación corresponde a cada empresa y es esta la que debe garantizar el salario y las prestaciones de ley, incluido el aguinaldo.

Los interesados pueden consultar los módulos, horarios y servicios en la página oficial del INAPAM: https://www.gob.mx/inapam. Es importante recordar que tramitar la credencial no garantiza un empleo ni un depósito de aguinaldo, pues esta prestación depende de la existencia de una relación laboral.