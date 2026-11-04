¿Cristiano Ronaldo y su hijo podrían jugar juntos con Portugal? El sueño toma forma

Cristiano Jr recibió su primera convocatoria con Portugal sub 17 a los 16 años, mientras CR7, de 41, mantiene abierta su continuidad con la selección mayor

El sueño de Cristiano Ronaldo de jugar un partido junto a su hijo | Claro Sports

Cristiano Ronaldo Jr dio un nuevo paso en su carrera al recibir su primera convocatoria con la Selección de Portugal sub 17, una noticia que vuelve a colocar sobre la mesa una posibilidad que su padre ha mencionado en distintas ocasiones: compartir algún día un partido oficial con su hijo. El joven de 16 años fue incluido entre los 23 futbolistas que disputarán la fase de clasificación al Campeonato Europeo de la categoría.

La convocatoria llega mientras Cristiano Ronaldo continúa activo a los 41 años y todavía mantiene abierta su etapa con la selección absoluta. CR7 ha reconocido públicamente que uno de sus deseos antes de retirarse es jugar profesionalmente junto a su hijo, quien también pertenece actualmente a las categorías inferiores del Al Nassr de Arabia Saudita.

Para que esa posibilidad pueda trasladarse algún día a la Selección Portuguesa todavía tendrían que coincidir varios factores: que Cristiano Jr continúe avanzando por las categorías juveniles hasta llegar al combinado absoluto y que su padre permanezca en activo y siga siendo considerado. Por ahora, el hijo del máximo goleador portugués apenas comienza su etapa en la sub 17.

Cristiano Ronaldo Jr recibe su primera convocatoria con Portugal sub 17

Cristiano Jr, conocido también como ‘Cristianinho’, fue citado para los partidos frente a Andorra el 11 de noviembre, Bulgaria el 14 y Serbia el 17. Los tres compromisos corresponden a la fase de clasificación al Campeonato Europeo y se disputarán en Lisboa, con el equipo portugués concentrado en la Cidade do Futebol.

No será su primera experiencia con Portugal. Antes ya ha representado a las categorías sub 15 y sub 16, y entre ambas acumuló 13 partidos y cinco goles. Actualmente se desempeña como extremo en las inferiores del Al Nassr y esta convocatoria supone su siguiente paso dentro de la estructura juvenil portuguesa.

A convocatória de Filipe Ramos para a Ronda 1 de Qualificação para o Europeu Sub-17 📃👀



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Cristiano Ronaldo también debutó con Portugal sub 17 antes de llegar a la selección mayor

El recorrido invita a observar el antecedente de su padre. Cristiano Ronaldo debutó con Portugal sub 17 hace 25 años y llegó a la selección absoluta apenas dos temporadas después, antes de construir una trayectoria internacional que lo llevó a convertirse en el máximo goleador histórico del combinado portugués.

El escenario de Cristiano Jr es distinto y no existe una fecha establecida para un eventual ascenso al equipo mayor. Mientras el joven inicia esta etapa, Cristiano Ronaldo permanece a la espera de conocer si volverá a ser convocado por Jorge Jesus, después de abandonar la concentración anterior por un desacuerdo con el seleccionador y cumplir una suspensión de 30 días, además de una multa de 255 euros.

Cristiano y su hijo en 2018 | PEDRO FIUZA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿Cristiano Ronaldo y su hijo pueden jugar juntos con la Selección de Portugal?

La posibilidad no parte únicamente de una comparación entre sus carreras. En febrero de 2025, durante una entrevista con Telefoot, Cristiano Ronaldo habló directamente sobre el tema: “Me gustaría jugar con mi hijo de 14 años, pero ya veremos, depende más de mí que de él”. En ese momento, el delantero también mantenía abierta su continuidad internacional mientras estuviera en condiciones físicas y Portugal requiriera sus servicios.

El deseo incluso había aparecido años antes. En 2022, Cristiano reveló una petición que le había hecho su hijo: “Me dice ‘papá, aguanta unos años más, quiero jugar contigo’”. En julio de 2024, el exfutbolista Adrian Mutu también aseguró que uno de los objetivos que mantenían motivado a CR7 era precisamente disputar un encuentro oficial junto a Cristiano Jr.

En términos deportivos, no existe un impedimento derivado únicamente de que sean padre e hijo para que puedan coincidir en una convocatoria absoluta, pero Cristiano Jr tendría primero que alcanzar ese nivel mientras su padre continúe jugando. A sus 16 años, el joven todavía se encuentra dentro de un proceso juvenil que ahora suma la categoría sub 17, por lo que no puede establecerse cuándo o si llegará esa oportunidad.

Cristiano Jr continúa su formación | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo Jr y CR7 podrían coincidir con Portugal en noviembre

La ventana internacional de noviembre presenta, al menos, la posibilidad de que ambos coincidan dentro del entorno de la Federación Portuguesa. Cristiano Jr estará concentrado para los partidos de la sub 17 entre el 11 y el 17 de noviembre, mientras la selección mayor tiene compromisos frente a Dinamarca y Gales los días 14 y 17 en la UEFA Nations League. Si CR7 aparece en la convocatoria absoluta, padre e hijo podrían encontrarse durante el mismo periodo de trabajo en Portugal.

Por ahora, la primera convocatoria de Cristiano Ronaldo Jr con Portugal sub 17 acerca al joven un paso más dentro de la estructura de selecciones nacionales, pero compartir un partido oficial con su padre sigue dependiendo de su evolución y de cuánto tiempo permanezca Cristiano Ronaldo en activo. CR7 ya ha expresado el deseo de conseguirlo; la siguiente parte de la historia estará determinada por el recorrido deportivo de Cristiano Jr.