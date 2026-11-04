Dortmund vs Betis en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 4 de noviembre

El Real Betis busca su cuarta victoria consecutiva en el torneo, mientras que Borussia Dortmund intentará alcanzar al conjunto español en puntos

Sigue el Dortmund vs Betis, en vivo. | Claro Sports

Borussia Dortmund y Real Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2026-27, en un encuentro entre dos equipos que buscan acercarse a los primeros ocho lugares de la fase de liga. El conjunto alemán recibirá a los españoles en el Signal Iduna Park, donde ambos clubes disputarán su primer enfrentamiento oficial.

El Real Betis llega con nueve puntos después de ganar sus tres primeros encuentros de la competencia. Los dirigidos por Manuel Pellegrini iniciaron con una victoria de 3-2 sobre Lille, repitieron el marcador ante Porto y posteriormente derrotaron 1-0 al Feyenoord. Estos resultados mantienen al equipo español sin derrotas en el torneo y con la posibilidad de sumar su cuarto triunfo consecutivo.

Por su parte, Borussia Dortmund acumula seis unidades tras vencer a Villarreal y Sabah, además de perder frente al Bodø/Glimt. El conjunto de Niko Kovac buscará aprovechar su condición de local para igualar en puntos al Betis. Una de sus principales opciones en ataque será Serhou Guirassy, quien ha marcado cuatro de los cinco goles del equipo alemán en esta edición de la Champions League.

¿A qué hora juegan Dortmund vs Betis hoy 4 de noviembre en Champions League 2026?

El partido entre Borussia Dortmund y Real Betis comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 4 de noviembre de 2026. El encuentro se disputará en el Signal Iduna Park, ubicado en Dortmund, Alemania, donde el silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas locales.

Este compromiso será el primer enfrentamiento oficial entre Borussia Dortmund y Real Betis. El antecedente registrado entre ambos clubes corresponde a un partido amistoso celebrado el 1 de agosto de 2015, cuando el equipo alemán consiguió una victoria por 2-0. Ahora se enfrentarán por primera vez en la Champions League, con tres puntos en disputa para la clasificación general.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 4 de la Champions League 2026?

La transmisión en vivo del Borussia Dortmund vs Real Betis estará disponible en México a través de TNT Sports por televisión y HBO Max mediante su plataforma de streaming. Ambas opciones permitirán seguir el partido desde las 14:00 horas, tiempo del centro del país, de acuerdo con la programación anunciada para la cuarta jornada del torneo. Recuerden que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones del Dortmund vs Betis, al momento

Los técnicos de ambos equipos echarán mano de sus mejores hombres disponibles para buscar el triunfo.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Julian Ryerson, Joey Veerman, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Jobe Bellingham; Fábio Silva y Serhou Guirassy.

Real Betis: Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Isco, Abde Ezzalzouli y Troy Parrott.