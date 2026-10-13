¿Incluido El Campín? IDRD explica el uso del césped del Parque La Florida para la restauración de canchas en Bogotá

El IDRD explica el proceso que se lleva a cabo en el parque, pero no detalla si ese pasto llegó o no a El Campín.

Estadio El Campín | Vizzor Image y capturas @leandro22castellanos

Tras varios días sin que se pudiera jugar fútbol en El Campín, la actividad deportiva está de regreso con el partido entre Millonarios y Once Caldas, el cual es el martes 13 de octubre. Como tal Sencia venía adelantando trabajos de restauración de la gramilla, la cual se debió quitar para la instalación del escenario del concierto de BTS.

En teoría ese trabajo ya culminó y es por ello que el estadio más importante de la capital está listo de nuevo para el balompié. Lo que informó en su momento la entidad privada que actualmente administra el lugar es que el pasto se retiró y estuvo bajo un cuidado intensivo para su posterior reintegración. Además de eso, tras el evento musical, también se hizo un mantenimiento.

Digamos que en el papel está todo listo, solo resta ver que cuando el ‘Embajador’ y el ‘Blanco Blanco’ estén en acción la cancha responda. Ahora bien, una denuncia pública se conoció hace poco e involucra todo ese proceso que realizó Sencia. Parte del césped de El Campín habría salido del parque La Florida, el cual queda ubicado por la salida de la calle 80 en Bogotá.

Eso lo dio a conocer el concejal Leandro Castellanos, quien por medio de un video dio a conocer que presuntamente ese pasto habría terminado en el ‘Coloso de la 57’. Como tal todavía no hay una confirmación de eso, pero el IDRD sí detalló que se está extrayendo ese gramado para arreglar otras canchas de la ciudad.

¿Un parque público alimentando un escenario privado?

Recordemos que El Campín ahora es un escenario privado desde que el distrito le cedió la administración a Sencia. Si bien algunas autoridades locales hacen seguimiento a lo que pasa con el estadio, es esa empresa la que ahora responde por lo que pasa con el escenario.

Si bien falta que se aclare si hace parte de esas canchas que se están viendo beneficiadas por esa extracción, el Instituto de Recreación y Deporte salió a explicar varias cosas. La primera es que sí existe un permiso vigente para retirar esa grama y usarla en otras canchas, puntualmente de tres del mismo parque La Florida que son la 6, 8 y 9.

“El laboratorio (Equiver S. A. S) permite desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, así como evaluar técnicas para su recuperación. Con este proceso se han intervenido 20.180 metros cuadrados”, explica el comunicado donde se evidencia que ese permiso va hasta el 1 de abril del 2027.

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“La Florida cuenta con 11 canchas de fútbol. Antes de autorizar la intervención, el IDRD verificó que las tres seleccionadas no tenían reservas ni asignaciones vigentes, con el fin de evitar afectaciones a las actividades deportivas programadas“, se añade porque tanto el público como algunas escuelas de formación hacen uso de ese espacio.

“El propósito de esta intervención es que el parque La Florida recupere tres canchas, mejore sus condiciones para la práctica del fútbol y aproveche nuevas técnicas para el cuidado de sus zonas deportivas. El IDRD continuará supervisando el proceso para que los beneficios previstos se traduzcan en mejores espacios para la comunidad”, cierra el comunicado.

¿Llegó ese césped a El Campín?

Como tal el IDRD aclara que se está haciendo mantenimiento a tres canchas del parque de La Florida, pero no responde puntualmente a la denuncia del concejal Castellanos. Digamos que por ahora ya se sabe por qué se está haciendo la extracción, aunque quedan dudas de si alguna parte llegó o no a El Campín.

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