Alajuelense vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Alajuelense vs Herediano, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense y Herediano se enfrentarán este miércoles 14 de octubre por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El encuentro reunirá a dos equipos que necesitan sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación. Los rojinegros buscarán aprovechar su condición de locales, mientras que los florenses intentarán recuperarse después de una serie de resultados negativos.

Alajuelense llega al compromiso ubicado en la quinta posición con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas en diez partidos. En su última presentación, el conjunto rojinegro empató 1-1 frente a Puntarenas. Ronaldo Cisneros abrió el marcador antes del descanso, pero Dariel Castrillo consiguió la igualdad en el minuto 90. La Liga intentará regresar al triunfo para acercarse a los primeros puestos del campeonato.

Herediano atraviesa un momento complicado y ocupa el noveno lugar con siete unidades después de diez encuentros disputados. El conjunto florense viene de perder 1-0 ante San Carlos, con un gol de Brian Martínez. Además, la institución anunció la salida de Paulo César Wanchope como entrenador. El equipo buscará cambiar su situación deportiva y conseguir una victoria que le permita comenzar a recuperar terreno en la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Herediano de la jornada 11 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Herediano será el jueves 14 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Herediano hoy

Alajuelense y Herediano no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica Se estima que Machillo Ramírez y Jafet Soto no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense : Washington Ortega, Yerlan Sosa, Giancarlo González (C), Yeison Molina, Ronald Matarrita, Celso Borges, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Giancarlo González (C), Yeison Molina, Ronald Matarrita, Celso Borges, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Herediano: Anthony Walker, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Keysher Fuller, Allan Cruz, Santiago Vargas, Eduardo Juárez, Elías Aguilar (C), Randall Leal, Ronaldo Araya. DT: Jafet Soto.

MÁS INFORMACIÓN: Machillo Ramírez revela por qué decidió regresar a Alajuelense

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Herediano en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Herediano:

9 de agosto de 2026 | Herediano 0-3 Alajuelense | Torneo Apertura

12 de julio de 2026 | Alajuelense 0-1 Herediano | Supercopa de Costa Rica

21 de marzo de 2026 | Herediano 2-.1 Alajuelense | Torneo Clausura

7 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-1 Herediano | Torneo Clausura

16 de octubre de 2025 | Herediano 1-3 Alajuelense | Torneo Apertura

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