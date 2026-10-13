Los lesionados de Millonarios avanzan en su recuperación: ¡se acerca el regreso de Rodrigo Contreras y Jhomier Guerrero!

El club publicó un reporte médico detallado sobre la situación de cinco futbolistas próximos a recibir el alta.

Rodrigo Contreras celebra un gol con Millonarios. – Vizzor Image.

Ya se puede decir que la Liga BetPlay Dimayor 2026-II está en el tramo final de su primera fase. Cerca de cumplir tres cuartos de las 19 jornadas planteadas, Millonarios se ilusiona con dejar atrás la cantidad de empates recientes que consiguió en condición de visitante. Ahora que le esperan varios encuentros como local, la recuperación de futbolistas lesionados podría ser determinante.

Este martes, a pocas horas de que el cuadro Embajador enfrente a Once Caldas en partido pendiente por la jornada 13 del campeonato, el club ha emitido un comunicado en el que da un reporte detallado sobre varios jugadores que han sufrido problemas médicos en este semestre. Concretamente, se comparte la información relativa a los procesos de cinco integrantes de la plantilla profesional.

El primero es Jorge Arias, defensor central que sufrió una fractura en el cuarto dedo del pie derecho durante el juego que acabó 2-2 frente a Independiente Medellín. El zaguero está en manejo de la fase inflamatoria, pero, al ser un problema menor, ha realizado trabajos diferenciados. Esto último le favorece para no perder estado físico de cara a un eventual regreso.

Sobre Jhomier Guerrero y Carlos Sarabia, dice que se encuentran en la tercera fase de rehabilitación y realizando trabajos de campo de moderado impacto. Se especifica que esta parte del proceso se enfoca en el reacondicionamiento físico, lo cual se traduce en una excelente noticia. Si todo marcha según lo esperado, Millonarios podría recuperar a dos laterales derechos para el momento más determinante del semestre.

Por último, otras dos buenas noticias se suman la esperanza de robustecer la plantilla en los próximos días. El centrocampista Mateo García y el goleador Rodrigo Contreras ya están en readaptación física y la institución indica que podrían regresar a los entrenamientos grupales a finales de esta semana. No sería descabellado pensar en que pudieran estar frente a Jaguares en Bogotá, partido programado para el lunes, 19 de octubre.

En cuanto al rendimiento, es un momento delicado para el Embajador. Lo más alentador es que el equipo está invicto desde que Alberto Gamero asumió la dirección técnica en remplazo de Fabián Bustos, aunque quedó eliminado de la Copa BetPlay Dimayor por penaltis. No obstante, está al filo de lo necesario para obtener una línea de puntos óptima que lo confirme como uno de los clasificados a cuadrangulares tras dos semestres de ausencia. El umbral se está calculando en 29 unidades y tiene 22.

Próximos partidos de Millonarios

Recibe a Once Caldas.

Recibe a Jaguares.

Recibe a América de Cali.

Visita a Deportes Tolima.

Recibe a Alianza.

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