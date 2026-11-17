La Selección Colombia cierra su participación en este 2026, con un gran duelo contra Chile en Santiago.

Directo Chile Vs Colombia/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Chile vs Colombia y dónde ver en vivo hoy, 17 de noviembre de 2026?

La pelota comenzará a rodar a partir de las 06:00 de la arde, hora colombiana; mientras tanto será a las 20:00 hs, en horario local.

México: 05:00 p.m.

05:00 p.m. Argentina: 20:00 hs.

Alineaciones de Chile y Colombia: así salen a la fecha FIFA

Chile: por confirmar.

Colombia: por confirmar.

¿Quién es favorito para ganar el Chile vs Colombia?

Cabe mencionar que los ‘australes’ y los ‘cafeteros’ ya se vieron las caras recientemente, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca la ‘Tricolor’ ganó 1-0 tras un autogol. Sin embargo para el encuentro en el Monumental de Santiago las casas de apuestas colombianas dan como favorita a la visita esta noche con 2.20 por cada peso apostado, la victoria del local 3.75 y el empate 3.05.

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