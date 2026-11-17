La programación inició desde muy temprano con condiciones climáticas ideales y una temperatura fresca.

Media Maratón De Rionegro/ Prensa: Media Maratón De Rionegro.

En una jornada inolvidable para el atletismo nacional, este domingo se llevó a cabo la edición 22 de la Media Maratón de Rionegro, certamen que congregó a más de 3.500 deportistas en el corazón del Oriente antioqueño para desafiar las distancias de 21K, 11,5K y 6K, reuniendo en un mismo escenario a los mejores corredores élite del país y a cientos de aficionados. La Media Maratón de Rionegro es la tercera carrera del calendario regional con mayor premiación, solo detrás de la Maratón de Bogotá y la Maratón Medellín.

La programación inició desde muy temprano con condiciones climáticas ideales y una temperatura fresca que acompañó de principio a fin a los participantes por las principales calles del municipio. Los primeros en tomar la partida fueron los atletas de la distancia reina, los 21K, a las 6:30 a. m.; cuarenta y cinco minutos más tarde, a las 7:15 a. m., se dio la salida para la prueba recreativa de 6K; y finalmente, a las 7:45 a. m., partió el pelotón de los 11,5K.

La Media Maratón de Rionegro 2026 se realizó dentro del marco de los 848 años de fundación de Rionegro, y con el objetivo de seguir promoviendo actividad física, los hábitos de vida saludable y la integración ciudadana, además, posicionando al municipio como ciudad del bienestar. Una política del Alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas.

Más allá de la exigencia competitiva, Rionegro vivió un verdadero carnaval deportivo. Los habitantes del municipio salieron masivamente a las aceras para alentar sin descanso a cada corredor, sumándose a la fiesta con música, instrumentos y aplausos. Los atletas recorrieron sectores del municipio como Cuatro Esquinas, El Águila, el estadio Alberto Grisales, El Porvenir, San Nicolás y, según la distancia, Llanogrande.

La prueba de 6K tuvo un matiz especialmente emotivo, donde las familias fueron las grandes protagonistas: niños, niñas y corredores acompañados de sus mascotas disfrutaron de un recorrido seguro, alegre y lleno de integración.

Convocatoria nacional y liderazgo regional

El evento ratificó su poder de convocatoria a nivel nacional e internacional, destacando la presencia de delegaciones de distintas regiones (e incluso representación de estados venezolanos como Zulia y Aragua).

En el balance de participación por departamentos, Antioquia lideró ampliamente el registro con 2.487 corredores inscritos, seguido por Bogotá D.C. (26), Cundinamarca (12), Boyacá (7), Santander (6) y Norte de Santander (5), además de atletas provenientes de Atlántico, Cauca, Meta, Tolima, Amazonas, Caldas y Córdoba.

Por municipios, la localía se hizo sentir con fuerza: Rionegro encabezó el listado con 1.060 participantes, secundado por Medellín (510) y los municipios vecinos del Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá, entre los que sobresalieron La Ceja (157), Marinilla (116), Envigado (90), El Carmen de Viboral (78), Bello (56), Itagüí (50), Guarne (45) y Sabaneta (44).

La Media Maratón de Rionegro 2026 fue posible gracias a la Alcaldía de Rionegro y su Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación IMER, Marca Ciudad Rionegro, INDEPORTES Antioquia, IDEA, Liga de Atletismo de Antioquia y patrocinadores como Comfama, Fábrica de Licores de Antioquia, Jardines de Llano Grande, IBPS, Last Timing Pro System, Verde Limpio, Centro Comercial San Nicolás, Vyra Medicina Integral Avanzada, Autoland Llanogrande, Smart Fit Rionegro y Corporación Rueda Carollers.

Créditos: Diego Sandoval.

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