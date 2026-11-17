Los dos monoplazas de Cadillac tendrán algunos detalles estéticos extras para la carrera de este sábado 21 de noviembre en la Ciudad del Pecado

Cadillac presenta una nueva imagen en la Fórmula 1 | X:@Cadillac_F1



Los monoplazas de Cadillac de Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas tendrán un cambio de imagen durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, justo en la última carrera que se disputará en Estados Unidos esta temporada de la Fórmula 1 y que marcará uno de los últimos intentos del equipo por sumar sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo.

El equipo presentó una serie de imágenes que muestran algunos aspectos de ambas carrocerías, con ligeros toques de color neón en diversos espacios, tanto en el frontal como en la parte trasera, en referencia a las luces que caracterizan a la Ciudad del Pecado.

La intención del diseño en la pintura de los monoplazas es que hagan juego con las luces nocturnas del circuito callejero del GP de Las Vegas, que se correrá este sábado 21 de noviembre. Uno de los aspectos destacados es que las líneas simulan un chip o una placa electrónica que estará por encima de la base blanca de los automóviles.

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Sin embargo, debido a la velocidad que habrá en la carrera, los destellos no se verán mientras los monoplazas estén dentro del circuito y el juego de luces solo podrá observarse desde el pit lane y la parrilla de salida. El diseño volverá a la normalidad para el resto de las carreras de esta temporada.

“Las Vegas presenta otra oportunidad única para nosotros como equipo, en nuestra tercera y última carrera en casa de la temporada. Es un lugar icónico para un circuito callejero y requerirá mucho aprendizaje mientras trabajamos para entender la superficie y cómo responden los neumáticos a las frías temperaturas nocturnas. Ambos pilotos tienen experiencia aquí, lo que nos ayudará a tomar ritmo en las prácticas libres. Nos llevamos lo positivo del rendimiento de Checo y miramos hacia las últimas tres carreras con motivación para cerrar fuerte”, declaró Marcin Budkowski, director de Cadillac, a través de los canales oficiales del equipo.

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Checo Pérez espera un circuito callejero sumamente rápido, aunque las principales preocupaciones del equipo estarían en los aspectos técnicos para poder sacarles provecho a sus monoplazas e intentar sumar puntos.

“Es un circuito callejero muy rápido, con rectas largas y frenadas fuertes, pero las bajas temperaturas dificultan poner los neumáticos en la ventana correcta y encontrar agarre constante. Nuestro enfoque está en armar un fin de semana limpio, maximizar cada oportunidad y darle al equipo el mejor resultado posible”, indicó el piloto mexicano sobre las expectativas del equipo.