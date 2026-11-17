Brian Rodríguez no entrenó con el resto del América y apunta a perderse el duelo ante Tigres, mientras el club busca recuperarlo para la Liguilla

América continúa con su preparación para enfrentar a Tigres en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, aunque todo indica que Guillermo Almada no podrá contar con Brian Rodríguez. El futbolista uruguayo no participó en el entrenamiento del martes 17 de noviembre junto al resto del plantel y permaneció en el gimnasio, por lo que su presencia en el próximo compromiso está prácticamente descartada.

De acuerdo con el reporte de Esteban Garrido para Zona Mixta, el cuerpo técnico no tiene contemplado arriesgar a Rodríguez si no se encuentra recuperado por completo, debido a la proximidad de la Liguilla. La intención es que el atacante continúe con su proceso de recuperación durante la semana y pueda llegar en condiciones de competir a la fase final del campeonato.

Durante la práctica los porteros comenzaron con trabajos específicos, mientras que el resto del plantel realizó ejercicios de activación física en el gimnasio antes de salir al campo. Sin embargo, Brian Rodríguez no se incorporó a las actividades grupales y permaneció trabajando por separado.

La ausencia del uruguayo representa una baja para Guillermo Almada, quien busca recuperar el funcionamiento ofensivo de su equipo después de una serie de encuentros sin conseguir la victoria. A pesar de esta situación, el entrenador mantiene la intención de utilizar a sus futbolistas disponibles para buscar los tres puntos frente a Tigres.

América también administra las cargas físicas de Henry Martín

Brian Rodríguez no es el único futbolista cuyo estado físico recibe atención durante la preparación del encuentro. Henry Martín también ha tenido un manejo de cargas de trabajo, debido a la cantidad de minutos que ha acumulado durante el torneo.

El cuerpo técnico ha combinado sesiones de entrenamiento con periodos de recuperación para evitar una sobrecarga antes del inicio de la Liguilla. Durante los últimos días, el plantel ha trabajado bajo las indicaciones de Almada, incluso con jornadas de doble sesión, aunque se espera que el resto de la semana continúe con un entrenamiento diario.

Además, el América tiene previsto recuperar a sus seleccionados mexicanos durante la preparación del partido contra Tigres, con el objetivo de contar con el plantel disponible para el cierre de la fase regular.

América busca el liderato antes de comenzar la Liguilla

Más allá de la situación de Brian Rodríguez, las Águilas todavía tienen posibilidades de terminar la fase regular en el primer lugar de la clasificación. Para conseguirlo, deberán vencer a Tigres y esperar una combinación de resultados en el encuentro entre Cruz Azul y Chivas.

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El equipo de Guillermo Almada también necesita poner fin a su racha de partidos sin ganar, una situación que ha generado cuestionamientos sobre su rendimiento de cara a la fase final. El cuerpo técnico ha aprovechado los días de preparación para trabajar en la definición y recuperar la capacidad goleadora que mostró el América durante otros momentos del campeonato.

Una derrota o un empate ante Tigres podría modificar su posición en la tabla y condicionar su camino en la Liguilla, donde la ubicación al término de la fase regular influirá en los enfrentamientos y en la ventaja de cerrar las eliminatorias como local.

Por ahora, la prioridad del América será recuperar a Brian Rodríguez para la Liguilla, mientras Guillermo Almada prepara el encuentro ante Tigres con la intención de conseguir una victoria antes de comenzar la disputa por el título.