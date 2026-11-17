Usuarios de los servicios que ofrece Apple reportaron fallas en su ecosistema como iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple Card y App Store

Apple presenta fallas a nivel mundial | Reuters

Usuarios de Apple reportaron fallas durante la mañana de este martes 17 de noviembre en algunas de las principales aplicaciones y servicios de la compañía, entre ellos iCloud, Apple Music y Apple Pay. Los problemas generaron inconformidad e incertidumbre entre los usuarios de dispositivos con el sistema operativo de Apple, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar sus quejas ante las dificultades para acceder y utilizar estas plataformas.

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Usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas en diversas aplicaciones y servicios del ecosistema de Apple, a través de quejas en redes sociales y plataformas especializadas en el registro de este tipo de incidentes. Ante la magnitud de los inconvenientes, diversos medios especializados en tecnología difundieron un comunicado de la compañía, en el que reconoció las interrupciones en sus sistemas, aunque descartó que el origen estuviera relacionado con un ciberataque.

Las afectaciones se prolongaron por más de una hora y generaron complicaciones en distintos servicios de la empresa. El incidente ocurrió apenas unos días después de las fallas que también afectaron a Gmail y Microsoft Outlook, dos de las principales plataformas de correo electrónico. Sin embargo, hasta el momento no existe información que vincule ambos episodios, por lo que se trataría de problemas independientes.

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¿Qué plataformas y aplicaciones de Apple están presentando fallas hoy 17 de noviembre?

Los reportes de usuarios en plataformas como Downdetector y a través de redes sociales evidenciaron diversas fallas en los servicios del ecosistema de Apple. Entre los principales problemas destacaron las dificultades para acceder a la App Store, descargar aplicaciones y completar compras dentro de la plataforma. También se registraron inconvenientes de conexión y cierres inesperados en iCloud, así como interrupciones en el funcionamiento de Apple Music y problemas para realizar pagos digitales a través de Apple Pay.

Las afectaciones también alcanzaron otros servicios de la compañía, como Apple Account, donde algunos usuarios tuvieron dificultades para verificar sus cuentas y completar el inicio de sesión. A estos problemas se sumaron fallas en el soporte de AppleCare y en las herramientas de App Store Connect, utilizadas por los desarrolladores para gestionar sus aplicaciones. De esta manera, las interrupciones impactaron distintos apartados del ecosistema de Apple y afectaron tanto a usuarios como a profesionales vinculados con sus plataformas.

¿Cuándo regresará el servicio de iCloud y Apple?

De acuerdo con información oficial de Apple, la falla habría durado alrededor de 78 minutos. Sin embargo, el servicio ya habría quedado restablecido tras varias interrupciones que afectaron a buena parte de su ecosistema. No obstante, ante la falta de un reporte técnico por parte de la empresa, todavía no hay información detallada sobre posibles problemas que persistan. Hasta el momento, Apple ha señalado que las fallas quedaron atrás. Por su parte, plataformas de monitoreo como Downdetector, un servicio independiente de Apple en el que los usuarios reportan problemas de acceso y funcionamiento, también indican que ya no se registran inconvenientes.

Los expertos en tecnología señalan que, ante este tipo de situaciones, si no puedes conectarte o iniciar sesión, los primeros pasos son consultar la página oficial de Apple, comprobar que tu dispositivo tenga conexión a internet y evitar los intentos repetidos de inicio de sesión para prevenir posibles bloqueos. También recomiendan esperar un comunicado oficial y reportar cualquier inconveniente a los sistemas de soporte de la compañía en caso de que los problemas persistan, incluso después de que el servicio se haya restablecido.