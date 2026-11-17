En Claro Sports puede enterarse de todos los detalles de lo que serán los shows de uno de los cantantes más importante de la historia del reguetón en el país.

Don Omar | Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los conciertos en Colombia es una de las industrias que más mueve, además es uno de los nichos de negocio que también genera miles de empleos formales e informales en el país. Uno de los más esperados para el 2027, será ‘The Last King’, que tiene como protagonista a Don Omar, uno de los cantantes de reguetón más importantes de la historia de este género.

Generaciones de los 90′ y 2000′ están expectantes de lo que será esta nueva gira de ‘El Último Don‘, sin embargo en redes sociales también se ha visto a los más jóvenes de esta época entusiasmados por la visita del cantautor puertorriqueño. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será su visita a Colombia y lo más importante, cómo adquirir las entradas a los shows.

¿Cuándo se presentará Don Omar y en qué ciudades de Colombia serán sus conciertos?

Bogotá: 04 de noviembre del 2027 | Vive Claro.

04 de noviembre del 2027 | Vive Claro. Cali: 05 de noviembre del 2027 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

05 de noviembre del 2027 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Medellín: 07 de noviembre del 2027 | Estadio Enviado.

Precios confirmados, cuándo y cómo comprar las boletas de Don Omar para sus conciertos en Colombia

Bogotá

Precios Don Omar Bogotá.

Cali

Precios Don Omar Cali

Medellín

Precios Don Omar Medellín

Todas las personas interesadas en asistir a los conciertos de Don Omar en Colombia, sea Bogotá, Cali o Medellín, tenían que tener su pre-registro en la página oficial aquí. Después de tener este aval, ya pueden adquirir las entradas, a través del siguiente link a partir de este jueves 19 de noviembre del 2026.

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