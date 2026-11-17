Con goles de Vinicius Jr, Endrick, Estevao y Rayan, Brasil venció por siete goles a cero a Singapur en la madrugada del martes 17 de noviembre.

Se terminó la acción de la Selección de Brasil en este 2026. El equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti cerró su año deportivo enfrentando a Singapur en el National Stadium de Kallang, ciudad de dicho país. Después de una auténtica faena, los brasileños vencieron por siete goles a cero a los asiáticos.

Desde el primer minutos la diferencia fue completamente abrumante. Nada más a los nueve minutos, Bruno Guimaraes asistió a Vinicius Jr y la alegría brasileña comenzó a hacerse presente con la primera anotación del partido. Seis minutos después el mismo extremo ‘carioca’ firmó su doblete. Y antes de los 22 minutos, el jugador del Real Madrid ya había marcado su triplete.

Luego de la media hora y para ponerle la cereza al pastel de un gran primer tiempo. Estevao desbordó por su banda y habilitó a Endrick para poner el cuatro a cero y sentenciar por completo las aspiraciones de los jugadores de Singapur. Así terminó la primera mitad, una auténtica pesadilla para el equipo local.

Brasil se despide del 2026 goleando a Singapur

Había una clara diferencia entre ambos planteles y el segundo tiempo continuó siendo fiel reflejo de ello. Cuando el reloj marcaba 51 minutos, Gabriel Magalhaes se mandó al ataque y terminó asistiendo a Estevao para que marcará el quinto tanto del encuentro. Desde entonces, Carlos Ancelotti aprovechó para mirar nuevos futbolistas en cancha.

Vitor Reis, Allan, Gabriel Bontempo y Marlon Gomes, ingresaron al terreno de juego en la Selección de Brasil. Solo cinco minutos demoraron para hacerse sentir en el marcador. Allan entró al campo con una electricidad bastante interesante y con un muy lindo pase filtrado, le cedió el balón a Rayan para el sexto gol del partido.

Luego, a falta de 15 minutos para que terminar el encuentro. Pasó lo único que le faltaba al equipo de Singapur, un gol en contra. Raoul Suhaimi buscaba cerrar su posición en defensa, pero terminó llevándose el balón por delante y decretó el siete a cero final entre Brasil y Singapur. El juego de esta madrugada del martes 17 de noviembre significó el adiós de la temporada 2026 del equipo sudamericano.

Resumen Singapur vs Brasil: resumen, goles y marcador final del partido amistoso