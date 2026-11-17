Las futbolistas de la selección mexicana confían en su trabajo para superar a las haitianas y conseguir el boleto a la Copa del Mundo

La Selección Mexicana femenil comenzó su concentración con el objetivo de conseguir su clasificación al Mundial de Brasil 2027 y mantener sus aspiraciones de disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Kenti Robles y Alexia Delgado hablaron sobre la preparación del Tricolor para enfrentar a Haití el próximo sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final del Campeonato Femenil de la Concacaf, encuentro que definirá uno de los boletos a la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Pedro López afrontará el compromiso en el Texas Health Mansfield Stadium, con la oportunidad de regresar a una Copa Mundial Femenil después de su última participación en Canadá 2015. Además, el torneo regional otorgará tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que México también buscará mantenerse en la competencia por uno de esos lugares.

Kenti Robles aseguró que el equipo llega preparado para enfrentar a Haití, después del trabajo realizado durante los últimos meses y de los encuentros de preparación ante Jamaica. La defensora considera que las futbolistas cuentan con herramientas para responder a las distintas situaciones que puedan presentarse durante la eliminatoria.

“La sensación de todas es de que llegamos aquí con los deberes hechos. O sea, hemos estudiado, hemos visto todas las posibilidades. Hemos tenido partidos para ver qué sucederá, qué sucedería así. Y venimos ya con la lección aprendida”.

Kenti Robles confía en que México conseguirá el boleto al Mundial 2027

La experiencia de Kenti Robles representa una de las referencias del plantel mexicano, después de participar en procesos anteriores de la selección nacional. La futbolista, que estuvo presente en el Mundial de Alemania 2011, señaló que el grupo afronta el compromiso con tranquilidad y confianza en el trabajo realizado bajo la dirección de Pedro López.

“Hemos llegado a este punto en el que venimos muy bien, hemos conseguido que la selección vuelva a arrastrar a toda la gente, que nuestras mismas familias digan: ‘Llevas un proceso muy bonito’”.

Robles también destacó la continuidad de la base de futbolistas convocadas por el entrenador español y la incorporación de jugadoras que pueden aportar al funcionamiento colectivo. La defensora mencionó a Ana Mendoza como ejemplo de las integrantes que se han adaptado al grupo, además de reconocer que los partidos ante Jamaica permitieron identificar aspectos que podrían repetirse frente a Haití.

“En el segundo partido se vio claro el México que queríamos. Supimos contrarrestar todos los posibles problemas que iban a suceder y nos ha venido muy bien”.

Alexia Delgado: “Es una oportunidad increíble para nosotras y para el fútbol femenino”

Alexia Delgado también expresó su confianza en el proceso de la selección mexicana y señaló que el encuentro contra Haití representa una oportunidad para las futbolistas que han formado parte del trabajo de Pedro López. La mediocampista destacó la importancia de conseguir la clasificación mundialista para el desarrollo del fútbol femenil en México.

“Creo que llegó la fecha que todas estábamos esperando, todas y todos, creo. Lo afrontamos con lo mejor de cada una de nosotras, pero sabiendo que es una oportunidad increíble para nosotras, pero sobre todo para el fútbol femenino en nuestro país”.

La futbolista reconoció que Haití cuenta con jugadoras que compiten en clubes europeos, por lo que México deberá prestar atención a sus características físicas y a la velocidad de sus atacantes. Delgado explicó que los encuentros de preparación frente a Jamaica permitieron trabajar aspectos relacionados con el próximo rival. “Son jugadoras de talla física importante, son jugadoras que te amenazan a la espalda, que son rápidas, que son fuertes”.

México busca regresar a unos Juegos Olímpicos después de 24 años

La selección mexicana femenil también tiene como objetivo conseguir uno de los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, después de su última participación en Atenas 2004. El Campeonato Concacaf W otorgará tres plazas olímpicas: dos para las selecciones finalistas y una para el equipo que termine en tercer lugar, con ajustes en la asignación debido a que Estados Unidos ya tiene su clasificación asegurada como anfitrión.

Kenti Robles reconoció que en los procesos anteriores también existía la confianza de conseguir las clasificaciones, aunque los resultados no permitieron alcanzar los objetivos. Sin embargo, aseguró que el grupo mantiene la misma convicción de cara a los compromisos que definirán su futuro internacional.

“Yo en todos los procesos que he vivido he confiado, he tenido fe ciega en todo. Al final, pues no se ha dado. Aquí sucede lo mismo. Creo que todos estamos volcados porque México consiga ese billete”.

Por su parte, Alexia Delgado considera que el equipo ha evolucionado respecto al proceso eliminatorio anterior, en el que México también enfrentó a Haití. La mediocampista señaló que las integrantes del plantel cuentan con mayor experiencia para afrontar encuentros que definen una clasificación internacional.

“Estamos en dos procesos muy diferentes. Creo que se han cambiado muchísimas cosas y creo que todo ha sido para bien. Sí te puedo decir que todas somos mejores futbolistas, somos mejores personas y, sobre todo, estamos más maduras y somos más completas para enfrentar este tipo de partidos”.

Destacan el apoyo de la afición mexicana

El respaldo de los aficionados también fue uno de los temas que abordaron las seleccionadas, después de los encuentros disputados en Aguascalientes y Querétaro. Kenti Robles agradeció el acompañamiento que ha recibido el equipo durante el proceso y consideró que puede influir en el desempeño de las futbolistas.

“Ha sido un apoyo bárbaro, la verdad. Lo sentimos muchísimo y todas mis compañeras les queremos agradecer porque sin ellos, a veces, ese puntito que te falte en el campo no lo tendríamos y con su apoyo sacamos ese punch”.

Alexia Delgado coincidió con su compañera y pidió que la afición mexicana mantenga su apoyo durante el encuentro ante Haití, que se disputará en territorio estadounidense. La futbolista aseguró que el respaldo recibido durante el proceso ha sido parte de la preparación del grupo.

“La afición ha respondido de una manera increíble. Creo que nos ha acompañado en este proceso y es lo que les pedimos: que sigan con nosotras a la par y, sobre todo, que vayamos todos juntos con esta ilusión y con este objetivo de conseguir ese boleto al Mundial”.

México enfrentará a Haití el sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en un partido que definirá su clasificación a Brasil 2027. Una victoria también le permitiría continuar en la disputa por los boletos olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo que la selección femenil no consigue desde Atenas 2004.