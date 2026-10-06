¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Concacaf Nations League?

Las series están programadas para la Fecha FIFA de noviembre de 2026.

Se empieza a definir la Concacaf Nations League | Concacaf

La Concacaf Nations League 2026 definió a las ocho selecciones que disputarán los cuartos de final de la Liga A. Canadá, México, Estados Unidos y Panamá ingresan directamente en esta instancia como preclasificados, mientras que Guatemala, Jamaica, Curazao y Haití consiguieron su boleto a través de la fase de grupos.

Guatemala y Jamaica avanzaron desde el Grupo B, mientras que Curazao y Haití consiguieron los dos lugares disponibles en el Grupo A. Los cruces fueron establecidos considerando la clasificación de Concacaf utilizada para los preclasificados y las posiciones obtenidas por los cuatro equipos procedentes de la fase de grupos.

¿Cuáles son los cruces de cuartos de final de la Concacaf Nations League?

Los enfrentamientos serán México vs Jamaica, Panamá vs Curazao, Canadá vs Guatemala y Estados Unidos vs Haití. Cada eliminatoria se disputará a dos partidos, por lo que todos los seleccionados tendrán la oportunidad de jugar como local antes de definir al clasificado.

Las cuatro selecciones que habían obtenido el pase directo tuvieron la posibilidad de establecer el orden de sus encuentros. Por ejemplo, Jamaica recibirá primero a México en Kingston, mientras que la revancha se jugará en territorio mexicano.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

Las series están programadas para la Fecha FIFA de noviembre de 2026, comprendida entre el 9 y el 17 de noviembre. Dentro de ese período se jugarán los encuentros de ida y vuelta que determinarán a los cuatro semifinalistas de la competencia.

La definición llegará después de una fase de grupos disputada entre septiembre y octubre. A diferencia de esa primera etapa, los cuartos de final se resolverán mediante eliminatorias directas, por lo que el desempeño acumulado en los dos encuentros será determinante.

Criterio de desempate y qué obtienen los ganadores

La clasificación se definirá por el resultado global de los dos partidos. Si la serie termina igualada, el primer criterio de desempate será la cantidad de goles convertidos como visitante. Si la paridad se mantiene, se disputará un tiempo extra y, en caso de continuar el empate, el ganador se decidirá mediante una tanda de penales.

Además de avanzar a las Finales de la Concacaf Nations League, los cuatro ganadores conseguirán la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Las selecciones que sean eliminadas en cuartos todavía tendrán una oportunidad de llegar al torneo continental, pero deberán disputar los preliminares de la Copa Oro 2027.

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