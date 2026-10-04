Guatemala vs Surinam: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Ambos seleccionados buscarán volver al triunfo después del empate sin goles registrado en Paramaribo.

Guatemala vs Surinam, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guatemala y Surinam se enfrentarán por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido en el que ambos seleccionados buscarán volver al triunfo después del empate sin goles registrado en Paramaribo. La selección guatemalteca tendrá esta vez la posibilidad de jugar como local, mientras que el conjunto surinamés intentará mantener su buen momento después de sumar siete puntos en sus últimos tres compromisos.

Guatemala llega después de igualar 0-0 frente a Surinam y buscará recuperar la eficacia que mostró en la goleada 6-0 sobre El Salvador. Antes había perdido 3-2 ante Jamaica, por lo que suma cuatro puntos en sus últimas tres presentaciones. El equipo guatemalteco tendrá además que seguir de cerca la situación de Jorge Aparicio, quien recibió un golpe en el encuentro disputado en Paramaribo.

Por su parte, Surinam acumula tres partidos consecutivos sin perder en la competición. Antes del empate frente a Guatemala, consiguió imponerse 2-1 a Martinica y 3-2 a Honduras. El seleccionado surinamés convirtió cinco goles en esos dos triunfos y viene de mantener su arco en cero ante los guatemaltecos, aunque esta vez deberá afrontar el encuentro como visitante.

Guatemala vs Surinam en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Guatemala y Surinam jugarán el lunes 5 de octubre de 2026, a las 18:00 horas de Guatemala y Centroamérica, en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala. En Panamá, el encuentro comenzará a las 19:00 horas. El compromiso corresponde al Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

¿Dónde ver en vivo Guatemala vs Surinam de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido Guatemala vs Surinam podrá verse en territorio guatemalteco a través de FOX Guatemala, señal encargada de transmitir el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la competición.

MÁS INFORMACIÓN: Guatemala se lleva un valioso punto de Surinam y se la juega en casa junto a su afición

Guatemala vs Surinam: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Guatemala consiguió una victoria, un empate y una derrota en sus últimos tres partidos, con el 6-0 ante El Salvador como su único triunfo durante ese período. Después del empate sin goles en Paramaribo, el seleccionado guatemalteco buscará aprovechar la localía para sumar de a tres frente al mismo rival.

Surinam llega invicto en sus últimas tres presentaciones, tras vencer a Martinica y Honduras e igualar frente a Guatemala. El conjunto visitante tendrá como antecedente inmediato el 0-0 del viernes 2 de octubre, aunque ahora deberá intentar sostener su rendimiento jugando en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

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