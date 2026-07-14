Guadalajara

Chivas se corona como el equipo más valioso de Concacaf al superar a América e Inter Miami

Publicado por Redacción Claro Sports

La Liga MX domina el ranking de valor de clubes en Concacaf y Chivas lidera la lista por encima de América e Inter Miami

Liga MX domina Concacaf: Chivas lidera el ranking de clubes.
Liga MX domina Concacaf: Chivas lidera el ranking de clubes. Imago 7

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se consolidan como el equipo más valioso de la Concacaf, superando a clubes como América e Inter Miami, según la actualización más reciente de Transfermarkt. El valor total de la institución rojiblanca se sitúa en 122 millones de dólares, superando los 115 millones del América y dejando atrás al Toluca con 101,4 millones, mientras que el Inter Miami, pese a contar con Lionel Messi, aparece en cuarta posición con 97,5 millones. La Liga MX domina el top cinco de la región, incluyendo a Cruz Azul en el quinto lugar con 95,15 millones de dólares.

El ranking refleja no solo el valor económico de los clubes, sino también la inversión en jugadores jóvenes y consolidados. Entre los futbolistas más valiosos de la liga se encuentran Armando “La Hormiga” González (17 MDD), Erik Lira (13,65 MDD), Marcel Ruiz (11,38 MDD) y Alejandro Zendejas (11,38 MDD). Los equipos mexicanos deberán probar su capacidad competitiva en la próxima Leagues Cup, torneo que históricamente ha sido dominado por la Major League Soccer, y donde los valores económicos se pondrán a prueba dentro de la cancha. LEE LA NOTA COMPLETA

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