Atlas sumaría experiencia europea: Jorge Sánchez sería la nueva incorporación del club rojinegro

El defensor mexicano Jorge Sánchez habría cerrado un acuerdo con Atlas, luego de una temporada en el PAOK de Salónica, en la Superliga de Grecia

Jorge Sánchez regresaría a la Liga MX y reforzaría la defensa de Atlas. Imago 7

Jorge Sánchez, lateral derecho mexicano, regresará a la Liga MX tras llegar a un acuerdo con el Atlas para reforzar al equipo en el torneo Apertura 2026, así lo informó el periodista César Luis Merlo. El jugador, quien militó durante un semestre en la temporada 2025-26 en el PAOK de Salónica de la Superliga de Grecia, habría cerrado su incorporación al club rojinegro con la intención de reforzar la defensa del equipo que justamente este lunes 13 de julio se quedó sin entrenador, tras la salida sorpresiva de Diego Cocca.

Claro Sports supo que Jorge Sánchez tuvo una fractura irreconciliable con la directiva del club griego, luego de no cumplir con sus compromisos hacia el jugador. El club dejó de pagarle los últimos tres meses de su contrato en el fútbol europeo. Aún y ante el incumplimiento de sus responsabilidades, el club y la directiva ya no le dieron la cara al jugador, para tratar de llegar a un arreglo que pudiera dejar a las partes satisfechas. Por ello, tras su participación en el Mundial 2026, Jorge Sánchez aceptará la propuesta de Atlas para regresar de nuevo a la Liga MX.

Discreto paso por Grecia

Durante su paso por el fútbol europeo, Sánchez disputó un total de 10 partidos de liga, sumando 7 titularidades y 3 ingresos desde la banca, para un total de 633 minutos jugados. Además, participó en un encuentro de UEFA Europa League, sumando minutos de experiencia internacional que fortalecen su perfil defensivo. No registró goles ni asistencias en su etapa con el PAOK, pero cumplió un rol mixto de apoyo en defensa y salida por la banda derecha.

El debut de Sánchez en la Superliga de Grecia se dio el 22 de febrero de 2026 en un empate 1-1 frente al AEL, de acuerdo con los registros oficiales del PAOK. Durante su estadía, recibió 2 tarjetas amarillas y no fue expulsado en ningún encuentro, manteniendo un comportamiento disciplinado en la cancha. El defensor ya se encuentra en México para integrarse al equipo y comenzar la pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026.

Trayectoria en el fútbol mexicano

Antes de incorporarse al Atlas en julio de 2026, Jorge Sánchez vistió las camisetas de tres clubes de la Liga MX, dejando una huella importante en cada uno de ellos. Su carrera comenzó en Santos Laguna (2016-2018), donde debutó como canterano y se consolidó como lateral derecho, formando parte del plantel que se coronó campeón del Clausura 2018. Aunque no anotó goles, su desempeño defensivo y proyección ofensiva llamaron la atención de equipos de mayor jerarquía en el país.

Posteriormente, Sánchez pasó por Club América (2018-2022), etapa en la que disputó 150 partidos, anotó 2 goles y repartió 8 asistencias, además de conquistar títulos como la Liga MX Apertura 2018, la Copa MX Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2019. Tras su paso por el Ajax y el Porto, regresó a México para sumarse al Cruz Azul (2024-2026), donde sumó 54 partidos de Liga MX con 1 gol y 4 asistencias, además de 13 encuentros internacionales, incluidos la Concachampions y la Copa Intercontinental, registrando 2 goles adicionales, además de obtener el título del Clausura 2026, al disputar las primeras jornadas. Esta trayectoria consolidó su perfil como un lateral experimentado y versátil, listo para aportar al proyecto de Atlas.

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