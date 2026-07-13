Alan Franco será el nuevo defensor de Tigres para el Apertura 2026

Alan Franco será el primer refuerzo de Tigres para el Apertura 2026; el defensor argentino llegará procedente del São Paulo de Brasil

Alan Franco | MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP

Alan Franco se convertirá en nuevo jugador de Tigres para el Apertura 2026 de la Liga MX y la Leagues Cup. El defensor argentino será la primera incorporación del conjunto regiomontano, a tres días del debut de los felinos en el torneo local ante Xolos de Tijuana.

El zaguero de 29 años llegará al fútbol mexicano procedente del São Paulo de Brasil, club en el que milita desde 2023. Durante su etapa en el conjunto brasileño, Franco se mantuvo con regularidad dentro de la rotación defensiva y sumó experiencia en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

La operación entre Tigres y São Paulo será mediante un préstamo con opción de compra. De esta manera, el conjunto dirigido por Guido Pizarro incorporará a un futbolista con experiencia internacional para reforzar su defensa durante el segundo semestre de 2026.

Tigres representará la tercera experiencia de Alan Franco fuera de Argentina. El defensor dejó Independiente para jugar con Atlanta United en la MLS de Estados Unidos, posteriormente continuó su carrera en São Paulo y ahora tendrá su primera etapa dentro de la Liga MX.

La llegada del argentino forma parte de los movimientos de la directiva felina para ajustar la plantilla antes del inicio del torneo. Tigres todavía espera concretar la incorporación de otro jugador durante el mercado de fichajes del Apertura 2026.

La búsqueda de un refuerzo adicional se produce ante la inminente salida de Ángel Correa. El atacante argentino dejará al conjunto de Nuevo León para continuar su carrera con River Plate, situación que abrirá un espacio dentro del plantel de Guido Pizarro. Los felinos buscarán nuevamente competir por los principales títulos después de perder la final del Apertura 2025 de la Liga MX y la edición 2026 de la Concachampions.

Tigres debutará en el Apertura 2026 el jueves 16 de julio a las 21:00 horas frente a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. La incorporación de Alan Franco se concretará en los días previos al primer compromiso de los felinos en el torneo.

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