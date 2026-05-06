Guido Pizarro destaca el esfuerzo de Tigres y niega polémica con Gignac

Guido Pizarro habló sobre la lesión de Gorriarán y la situación de Gignac tras superar a Nashville

Tigres aseguró su lugar en la final de la Concacaf Champions Cup al vencer a Nashville SC en las semifinales. Guido Pizarro destacó el trabajo colectivo que ha llevado al equipo a disputar una nueva definición internacional. El entrenador felino reconoció el esfuerzo del plantel y señaló que el grupo mantiene el enfoque tanto en el torneo regional como en la Liga MX.

En conferencia de prensa, el técnico argentino aseguró sentirse satisfecho por el rendimiento de sus jugadores y por el paso alcanzado en el certamen. “Muy orgulloso del equipo, de la institución y de nuestra gente. Creo que es una noche importante porque pasamos a otra final. Hay que reconocer el esfuerzo que vienen haciendo los jugadores. Era un partido complicado, lo sacamos adelante e hicimos un buen partido”, expresó.

Pizarro también resaltó el trabajo que realiza la institución en todos sus niveles para mantener al equipo compitiendo en distintas competencias. “Contento y orgulloso por el plantel, por nuestra gente y por nuestra institución, que trabaja día a día para darle alegrías a la gente y para seguir haciendo grande esta institución”, comentó.

Con el boleto asegurado, Tigres se mantiene con opciones tanto en la Concacaf Champions Cup como en la Liga MX. El entrenador recordó que el grupo se preparó desde el inicio del semestre para disputar este tipo de instancias. “Nos preparamos desde el primer día para poder disputar estas instancias. Sinceramente estoy orgulloso del plantel, que trabaja día a día y hace un esfuerzo muy grande para merecer estar acá”, señaló.

El estratega también habló sobre el corto tiempo que lleva al frente del equipo y la manera en la que los futbolistas han respondido a su idea de juego. “Los veo muy comprometidos con nuestra institución y con nuestra gente. Siempre digo que los conozco muy bien y la intención es que el vínculo que tenemos sea el medio para exigirnos e ir en búsqueda de lo que amerita esta institución”, declaró.

Durante el encuentro, Tigres sufrió la salida de Fernando Gorriarán por molestias físicas, situación que generó preocupación pensando en los próximos compromisos. Pizarro explicó que todavía no existe un reporte médico definitivo. “Todavía no está la evaluación ni el reporte. Seguramente sintió algo, pero no se sabe concretamente qué es”, indicó.

Sobre la carga de partidos y el manejo físico del plantel, el entrenador adelantó que el cuerpo técnico analizará el estado de los jugadores antes del próximo compromiso en Guadalajara. “Ahora toca descansar y hacer el análisis de los jugadores que se puedan recuperar. Tenemos un día más para recuperar para el próximo partido y veremos qué es lo mejor disponible para ir a disputar la vuelta”, afirmó.

Pizarro también respondió a las preguntas sobre André-Pierre Gignac, quien fue captado con gestos de molestia al finalizar el partido. El técnico descartó cualquier problema con el delantero francés y destacó su aporte dentro del grupo. “Él está aportando para el equipo. Es una leyenda, como digo siempre. Es un orgullo tenerlo con nosotros y el plantel lo quiere en el día a día”, concluyó.

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