¡Alarma en Tigres! Gorriarán sale lesionado y preocupa para la Liguilla

El mediocampista uruguayo abandonó el campo entre molestias y lágrimas ante Nashville en la Concachampions

Fernando Gorriarán sale lesionado en la Concachampions | Imago 7

Los Tigres disputaron el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup el martes 5 de mayo frente a Nashville SC, con la misión de sellar su boleto a la siguiente ronda al llegar con ventaja de 1-0 en el marcador. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro encendió las alarmas en el conjunto regiomontano tras la lesión de Fernando Gorriarán.

Apenas al minuto 14, el mediocampista uruguayo comenzó a mostrar señales de molestia física, lo que provocó que el banquillo de Tigres iniciara de inmediato los trabajos de calentamiento con posibles sustitutos. Minutos después, tras una pausa en el partido, Gorriarán se dirigió hacia la banda para ser atendido por el cuerpo médico del equipo.

Luego de la valoración inicial, y ante el dolor que presentaba en la rodilla, el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro optó por no arriesgar al jugador. La decisión fue sustituirlo de inmediato, dando ingreso a Juan Pablo Vigón para mantener el equilibrio en el mediocampo.

La escena generó preocupación entre los aficionados y el propio equipo, ya que Gorriarán abandonó el terreno de juego visiblemente afectado. Incluso, al dirigirse al banquillo, se le pudo observar entre lágrimas, lo que incrementó las dudas sobre la gravedad de la lesión y dejó entrever que podría tratarse de algo más que una simple molestia.

Por ahora, el mediocampista deberá someterse a estudios médicos para determinar el alcance exacto de la lesión y conocer el tiempo estimado de recuperación. Su evolución será clave para saber si podrá estar disponible de cara al siguiente compromiso del equipo, previsto para el sábado 9 de mayo, cuando Tigres enfrente a Club Deportivo Guadalajara en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX.

La posible ausencia de Gorriarán representaría un golpe importante para el conjunto felino, considerando su peso en el funcionamiento del equipo, en un momento decisivo de la temporada tanto a nivel internacional como en el plano local.

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