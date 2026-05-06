Conciertos BTS México 2026: objetos permitidos y prohibidos, boletos, probable set list y cómo llegar

BTS regresa a México con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros y miles de fans ya preparan su asistencia en mayo

Todo sobre BTS en México 2026. Reuters

La llegada de BTS a México con el World Tour ARIRANG se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados de 2026. Miles de fans ya se preparan para los conciertos que el grupo conformado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ofrecerá en la Ciudad de México, en una serie de presentaciones que prometen llenar el Estadio GNP Seguros durante mayo.

Además de la expectativa por el regreso de la banda, con su nuevo material ‘Arirang’, los asistentes buscan resolver dudas relacionadas con los accesos, objetos permitidos, transporte y disponibilidad de boletos. Como suele ocurrir en eventos de esta magnitud, también se han reforzado medidas de seguridad y operativos alrededor del recinto.

El evento no solo impactará a los seguidores del grupo, sino también a la movilidad y actividad comercial en la zona del estadio. Por ello, las autoridades y organizadores ya dieron a conocer recomendaciones clave para quienes asistirán a los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de BTS en la CDMX?

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026. El recinto, ubicado en la alcaldía Iztacalco, será el punto de reunión para miles de fans que llegarán de distintas partes del país y del extranjero.Las puertas del estadio abrirán varias horas antes del inicio de cada concierto para facilitar el acceso de los asistentes y permitir el ingreso ordenado. Se recomienda llegar con anticipación debido a la alta afluencia esperada en las inmediaciones del recinto.

El Estadio GNP Seguros es uno de los espacios más grandes para conciertos en México y ha sido sede de eventos internacionales de gran escala, por lo que contará con operativos especiales de seguridad, movilidad y control de accesos durante las tres fechas.

¿Qué objetos están permitidos y cuáles prohibidos para entrar a los conciertos de BTS?

Entre los objetos permitidos se encuentran celulares, cargadores portátiles pequeños, bolsas transparentes o de tamaño reducido, maquillaje básico, tapones para oídos y lightsticks oficiales de BTS. También se permitirá ingresar medicamentos con receta y artículos de higiene personal en presentaciones pequeñas.

Por otro lado, estará prohibido el ingreso de cámaras profesionales, equipo de grabación, objetos punzocortantes, alimentos, bebidas, paraguas grandes, mochilas voluminosas, aerosoles y pancartas de gran tamaño que puedan obstruir la visibilidad de otros asistentes.

Las autoridades y el personal de seguridad realizarán revisiones en todos los accesos, por lo que se recomienda consultar previamente los lineamientos oficiales del recinto para evitar retrasos o inconvenientes al ingresar.

¿Aún hay boletos disponibles para BTS? Disponibilidad y precios en reventa

Los boletos oficiales para las fechas de BTS en México prácticamente se agotaron desde las primeras etapas de venta. Sin embargo, todavía existen opciones en plataformas de reventa autorizadas y sitios especializados. Los precios han incrementado considerablemente debido a la demanda. Dependiendo de la zona, las entradas pueden superar varias veces su costo original, especialmente en áreas cercanas al escenario o paquetes VIP.

Los organizadores recomiendan evitar compras en redes sociales o sitios no verificados para reducir riesgos de fraude. También sugieren revisar las políticas de transferencia y validación de boletos antes de concretar cualquier operación.

Las canciones de BTS que no pueden faltar en el set list del 7, 9 y 10 de mayo

Aunque el set list oficial podría variar, los fans esperan que BTS incluya algunos de sus temas más populares durante los conciertos en México. Entre las canciones que más expectativa generan aparecen:

“Dynamite”

“Butter”

“Boy With Luv”

“Fake Love”

“Spring Day”

“DNA”

“Permission to Dance”

“MIC Drop”

“Black Swan”

“Blood Sweat & Tears”

También existe expectativa por posibles presentaciones en solitario o versiones especiales preparadas exclusivamente para esta gira.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros al conciertos de BTS? Rutas en transporte y carro

La forma más recomendada para llegar al Estadio GNP Seguros es mediante transporte público, especialmente por la alta concentración de personas y las restricciones viales que suelen aplicarse durante conciertos masivos.

Llegar al Estadio GNP Seguros en automóvil suele ser una de las opciones más utilizadas durante conciertos masivos, aunque también representa uno de los mayores retos por el tráfico que se genera en la zona de Iztacalco. Por ello, las autoridades y organizadores recomiendan salir con al menos dos o tres horas de anticipación para evitar retrasos y complicaciones antes del evento.

El recinto se encuentra sobre Viaducto Río de la Piedad, una de las principales vialidades de la Ciudad de México, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la capital y el Estado de México. Quienes viajen desde el centro o poniente pueden llegar directamente por Viaducto; mientras que desde el norte o sur, la ruta más práctica es tomar Circuito Interior y salir hacia Ciudad Deportiva o Palacio de los Deportes. Para quienes vienen desde el oriente, Calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 3 Sur son las alternativas más rápidas para acercarse al estadio.

En cuanto al estacionamiento, el complejo cuenta con distintos accesos vehiculares distribuidos alrededor del Autódromo Hermanos Rodríguez. Las puertas 7 y 8 están ubicadas sobre Viaducto Río de la Piedad, la puerta 9 se encuentra en la calle Resina y la puerta 15 conecta con el Eje 3 Sur, cerca del Palacio de los Deportes. Además, en algunos eventos también se habilitan espacios alternos en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, permitiendo a los asistentes caminar hacia el estadio.

En cuanto al transporte público, el Metro es una de las opciones más prácticas. Las estaciones más cercanas son:

Ciudad Deportiva, Puebla y Velódromo, todas de la Línea 9. Desde cualquiera de ellas, solo es necesario caminar unos minutos hacia la Ciudad Deportiva y seguir los señalamientos hasta el estadio.

Otra alternativa es el Metrobús, especialmente la Línea 2. Las estaciones más cercanas son:

UPIICSA e Iztacalco permiten un acceso relativamente cercano, con recorridos a pie hacia la Magdalena Mixhuca.

¿Qué le pasará a los vendedores de mercancía pirata de BTS?

La venta de mercancía “pirata” afuera de los conciertos de BTS podría enfrentar restricciones importantes tras las recientes medidas impulsadas por HYBE, la empresa detrás del grupo surcoreano. La agencia anunció que reforzará la vigilancia sobre el uso no autorizado de nombres, logotipos e imágenes de los integrantes durante las fechas del “World Tour Arirang” en Norteamérica, lo que ha generado dudas sobre si esta tradición continuará en los conciertos del Estadio GNP Seguros en México.

De acuerdo con comunicados y acciones legales promovidas por HYBE en Estados Unidos, la compañía busca detener la distribución y venta de productos no oficiales alrededor de los recintos. Incluso se han solicitado órdenes para permitir decomisos de mercancía con apoyo de autoridades y agentes de seguridad. Estas medidas ya fueron aplicadas en conciertos realizados en Corea del Sur, Japón y algunas ciudades estadounidenses, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual del grupo y garantizar que los ingresos por licencias beneficien directamente a BTS.

“Este esfuerzo tiene como objetivo prevenir la venta y distribución de mercancía que utilice ilegalmente la imagen, el nombre o las marcas registradas de BTS. Les pedimos amablemente a todos los fans que se abstengan de comprar productos no oficiales o no autorizados”, se lee en el comunicado emitido por HYBE.

Aunque en México todavía no existe una prohibición oficial anunciada para los conciertos de mayo, el país forma parte de la gira norteamericana, por lo que no se descarta que puedan implementarse operativos similares. Esto ha abierto el debate sobre el impacto que tendría en la cultura de conciertos en México, donde la mercancía “pirata” forma parte del ambiente habitual afuera de los estadios y representa una alternativa más accesible para muchos fans ante los altos precios de los productos oficiales.

En tanto, HYBE ya confirmó los puntos de venta oficiales de mercancía para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, mientras continúa la incertidumbre sobre posibles restricciones a la venta de productos “pirata” alrededor del recinto. Los stands exteriores comenzarán operaciones desde el 6 de mayo en un horario de 10:00 a 18:00 horas, mientras que durante los días de concierto permanecerán abiertos hasta el inicio del show. Dentro del estadio también habrá puntos oficiales de venta que funcionarán desde la apertura de puertas y continuarán operando incluso después de finalizar el concierto. La distribución de estos espacios ya fue compartida mediante mapas oficiales publicados por Weverse y HYBE para facilitar la ubicación de los asistentes.

Los stands exteriores comenzarán operaciones desde el 6 de mayo. Foto: Weverse

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