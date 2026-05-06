Jugando Claro, en vivo | Martes 5 de mayo

Alexis Vega y Gallardo con Toluca, el pase de Tigres y los árbitros mundialistas centran el debate en Jugando Claro

La agenda del fútbol mexicano y de la Concacaf arde, y en Jugando Claro se analizarán los temas que están marcando la conversación rumbo a los partidos decisivos del semestre. Uno de los puntos principales será la autorización para que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanezcan con Toluca y disputen la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 antes de reportar con la selección mexicana.

La situación ha generado cuestionamientos sobre si otros equipos de la Liguilla podrían presentar alguna protesta o solicitar condiciones similares, abriendo el debate sobre la prioridad entre clubes y selección nacional en plena recta final del torneo. Además, se revisará el impacto deportivo que representa para Toluca recuperar a dos de sus figuras más importantes en un partido donde buscarán remontar ante LAFC en el Nemesio Diez.

Otro de los temas centrales será el análisis completo del Tigres vs Nashville, serie que definió al primer finalista de la Concacaf Champions Cup 2025-26. En Jugando Claro se repasarán las jugadas más importantes, las decisiones arbitrales, las reacciones de los protagonistas y el rendimiento de los felinos en el Volcán, en una noche cargada de tensión y expectativa.

También se pondrá sobre la mesa la designación de árbitros mundialistas para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, un tema que ha despertado interés luego de las polémicas arbitrales recientes en el fútbol mexicano.

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