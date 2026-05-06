El Thunder no se complica y domina a los Lakers para llevarse el Juego 1

Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren lograron 35 y 31 puntos respectivamente para dominar a LeBron James y compañía

Thunder toma ventaja ante Lakers | JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES VIA AFP

El Oklahoma City Thunder confirmó su dominio sobre los Los Angeles Lakers al imponerse con autoridad 108-90, resultado con el que tomó ventaja en las semifinales de la Conferencia Oeste. El conjunto de Oklahoma cumplió con los pronósticos y extendió su hegemonía en la temporada, manteniéndose invicto ante el equipo angelino.

El conjunto visitante arrancó mejor el encuentro y encontró respuesta inmediata con LeBron James, quien anotó 12 puntos durante el primer cuarto para mantener a los Lakers al frente durante varios minutos. Sin embargo, Oklahoma City cerró el periodo con una racha de 9-2 que cambió el ritmo del partido y les permitió tomar el control del marcador.

La intensidad defensiva del Thunder comenzó a reflejarse conforme avanzó el juego. Los Lakers encontraron dificultades para mover el balón y acumularon pérdidas que terminaron en puntos para los locales. Además, Los Angeles sufrió un problema adicional cuando Jarred Vanderbilt abandonó el encuentro tras lesionarse la mano derecha al intentar bloquear un disparo de Chet Holmgren.

La acción ocurrió durante la primera mitad, cuando Vanderbilt golpeó la parte trasera del tablero al buscar el bloqueo. El jugador cayó de inmediato con visibles molestias y posteriormente se confirmó que sufrió una dislocación completa del dedo meñique de la mano derecha, de acuerdo con información de ESPN. La lesión representa una preocupación para los Lakers en medio de una serie donde ya enfrentan problemas de profundidad.

A pesar de ello, LeBron mantuvo con vida a su equipo antes del descanso. El veterano terminó la primera mitad con 16 unidades y ayudó a que la diferencia permaneciera por debajo de los dobles dígitos. Oklahoma City, sin embargo, mantuvo la ventaja gracias a la producción de Holmgren y al movimiento constante de balón en ofensiva.

Los Lakers lograron acercarse a cuatro puntos en el inicio del tercer cuarto, pero el Thunder respondió de inmediato. Un triple de Lu Dort y un robo convertido en bandeja por Cason Wallace devolvieron la distancia en el marcador. Minutos después, Ajay Mitchell encendió al público con un triple desde la esquina acompañado de una falta que terminó en jugada de cuatro puntos para ampliar la ventaja antes del último periodo.

En el arranque del cuarto final, Oklahoma City terminó por romper el partido. Dos pérdidas consecutivas de Los Ángeles derivaron en puntos rápidos para el Thunder, incluido un clavado de Alex Caruso que provocó la reacción de la banca local y obligó a los Lakers a pedir tiempo fuera.

Holmgren fue el jugador más productivo del encuentro con 24 puntos y 12 rebotes, mientras que Shai Gilgeous-Alexander aportó 18 unidades. Ajay Mitchell también cerró con 18 puntos y Jarred McCain colaboró desde el banquillo con cuatro triples. Por el lado de los Lakers, LeBron James terminó con 24 puntos y seis asistencias. Rui Hachimura agregó 18 unidades y DeAndre Ayton registró un doble-doble con 10 puntos y 11 rebotes. Austin Reaves tuvo problemas ofensivos durante toda la noche al encestar apenas tres de sus 16 disparos.

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