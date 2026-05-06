Tigres vs Nashville en vivo: resultado y quién gana la vuelta de semifinales en la Concachampions 2026

Criterios de desempate en las semifinales de la Concachampions

En las semifinales de la Concachampions, el primer criterio para definir al finalista es el marcador global después de los dos partidos. Tigres llega con ventaja de 1-0 tras el duelo de ida, por lo que le bastará con ganar o empatar la vuelta para asegurar su pase a la final.

Nashville, en cambio, necesita ganar y deberá hacerlo bajo ciertos escenarios para avanzar sin pasar por los tiempos extra. Si el equipo de la MLS vence por un gol, pero anota más de una vez como visitante, se quedará con la serie gracias al criterio de gol de visitante. Marcadores como 2-1, 3-2 o 4-3 a favor de Nashville le darían el boleto, ya que superaría a Tigres en tantos marcados fuera de casa. El único triunfo por un gol que no clasificaría directamente a Nashville sería el 1-0. Con ese resultado, el global quedaría empatado 1-1 y ambos clubes tendrían un gol como visitante, por lo que la eliminatoria tendría que irse a tiempos extra.

De acuerdo con el reglamento, si el marcador global termina igualado al concluir el tiempo regular del partido de vuelta, el primer criterio de desempate será el mayor número de goles como visitante. Si la paridad se mantiene, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En la prórroga, los goles de visitante ya no tienen valor adicional, y si el empate persiste, el pase a la final se definirá en tanda de penales.