Tigres vs Nashville en vivo: resultado y quién gana la vuelta de semifinales en la Concachampions 2026
Tigres vs Nashville: dónde ver el partido de vuelta y conocer si los de la UANL sellan su boleto a la final de la Concacaf Champions Cup 2026
El Volcán, la fortaleza de Tigres
Los Tigres de la UANL buscarán esta noche un nuevo pase a la final de la Concacaf Champions Cup 2026, cuando reciban la visita del Nashville de la MLS. Además del buen equipo que tienen y la ventaja de 1-0 con la que llegan tras el partido de ida, cuenta con el Estadio Universitario como una de sus máximas fortalezas. El Volcán ya ha sido testigo de cuatro triunfos y dos empates de los felinos en esta misma instancia de semifinales para los Tigres, por lo que buscarán seguir mejorando esa marca este día y mantener el invicto.
Nashville arriba con la ilusión de remontar
Si los Tigres llegaron con optimismo al Estadio Universitario, los futbolistas del Nashville lo hicieron con la ilusión de remontar el marcador en calidad de visitantes y llevarse el boleto a la final de la Concacaf Champions Cup 2026 para los Estados Unidos. Uno a uno, se les vio serios y concentrados a los jugadores, previo al arranque de la batalla.
Tigres ya está en el Estadio Universitario
Los Tigres ya llegaron al Estadio Universitario, concentrados y listos para conseguir el boleto que los lleve a la final de la Concacaf Champions Cup 2026. Guido Pizarro, Juan Brunetta y Fernando Gorriarán se mostraron sonrientes, ilusionistas y optimistas al descender el autobús que los llevó al Volcán, donde reciben la visita del Nashville.
Criterios de desempate en las semifinales de la Concachampions
En las semifinales de la Concachampions, el primer criterio para definir al finalista es el marcador global después de los dos partidos. Tigres llega con ventaja de 1-0 tras el duelo de ida, por lo que le bastará con ganar o empatar la vuelta para asegurar su pase a la final.
Nashville, en cambio, necesita ganar y deberá hacerlo bajo ciertos escenarios para avanzar sin pasar por los tiempos extra. Si el equipo de la MLS vence por un gol, pero anota más de una vez como visitante, se quedará con la serie gracias al criterio de gol de visitante. Marcadores como 2-1, 3-2 o 4-3 a favor de Nashville le darían el boleto, ya que superaría a Tigres en tantos marcados fuera de casa. El único triunfo por un gol que no clasificaría directamente a Nashville sería el 1-0. Con ese resultado, el global quedaría empatado 1-1 y ambos clubes tendrían un gol como visitante, por lo que la eliminatoria tendría que irse a tiempos extra.
De acuerdo con el reglamento, si el marcador global termina igualado al concluir el tiempo regular del partido de vuelta, el primer criterio de desempate será el mayor número de goles como visitante. Si la paridad se mantiene, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En la prórroga, los goles de visitante ya no tienen valor adicional, y si el empate persiste, el pase a la final se definirá en tanda de penales.
Alineaciones del Tigres vs Nashville, al momento
Guido Pizarro quiere el pase a la final de la Concachampions y mandará sus mejores hombres disponibles a la cancha, lo mismo que hará el conjunto estadounidense.
Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes, César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Marcelo Flores, Rodrigo Aguirre y Ángel Correa.
Nashville: Brian Schwake, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Cristian Espinoza, Patrick Yazbek, Hany Mukhtar, Corcoran, Alex Muyl, Reed Baker-Whiting, Andy Nájar y W. Madrigal.
¿A qué hora juegan Tigres vs Nashville hoy 5 de mayo en la Concacaf Champions Cup?
El duelo entre Tigres y Nashville se llevará a cabo este martes 5 de mayo de 2026, teniendo su silbatazo inicial a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de Nuevo León. El encuentro de vuelta definirá al primer finalista de la Concacaf Champions Cup 2026.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean todos bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, entre los Tigres y Nashville desde el Estadio Universitario.
El equipo de la UANL llega con ventaja a este duelo, gracias al 1-0 que consiguió en calidad de visitante la semana pasada, por lo que este día intentará finiquitar la obra en su cancha y ante su gente para convertirse en el primer finalista del torneo.
Los dirigidos por Guido Pizarro avanzan con un nuevo triunfo o un empate, mientras que los de la MLS necesitan ganar 1-0 para empatar el global y mandar el juego al alargue. Si ganan 2-0 se instalan en la final, así como también lo harían con una victoria de 2-1, 3-2 0 4-3, pues se igualaría el global pero los goles de visitante les darían la clasificación. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.