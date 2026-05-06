¿Qué necesita Toluca para clasificar a la final de la Concachampions 2026 y cuáles son sus probabilidades?

Toluca busca remontar ante LAFC para avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup

¿Qué necesita Toluca para la Concachampions? | Imago 7

Toluca se juega este miércoles 6 de mayo una de las series más importantes de su temporada, cuando reciba al LAFC en el estadio Nemesio Diez, en la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed buscará aprovechar su condición de local para darle la vuelta al marcador global y conseguir el pase a la final del torneo regional.

El equipo mexiquense llega a este compromiso después de caer 2-1 en el partido de ida disputado en Los Ángeles. Timothy Tillman y Nkosi Tafari marcaron para el conjunto estadounidense, mientras que Jesús Angulo descontó para los Diablos con un gol que mantiene abierta la eliminatoria gracias al criterio del gol de visitante.

Toluca además decidió priorizar este encuentro en medio de su actividad en la Liga MX. En su más reciente compromiso del Clausura 2026 utilizó una alineación alterna frente a Pachuca, pensando en llegar con la mayor cantidad de jugadores disponibles al duelo contra el equipo angelino. Del otro lado, LAFC empató 2-2 frente al San Diego FC en actividad de la MLS antes de viajar a México.

¿Qué necesita el Toluca para avanzar a la final, tras el resultado de la ida de semifinales ante LAFC?

La escuadra escarlata necesita ganar el partido para aspirar al boleto a la final de la Concacaf Champions Cup. El marcador de 2-1 en la ida deja distintos escenarios abiertos para ambos clubes.

Con una victoria de 1-0, Toluca avanzaría gracias al criterio del gol de visitante, luego de haber marcado en el encuentro disputado en California. Si el conjunto mexicano gana por diferencia de dos goles, también asegurará su lugar en la siguiente ronda sin importar cuántos tantos reciba.

En caso de que el marcador termine 2-1 a favor de Toluca, el global quedaría empatado 3-3 y ambos equipos tendrían la misma cantidad de goles como visitantes, por lo que el encuentro se extendería a tiempos extra y, si es necesario, hasta los penales.

Por su parte, LAFC avanzará directamente a la final con un empate o una victoria en territorio mexicano. Si el equipo estadounidense marca al menos un gol, obligará a Toluca a ganar por una diferencia mayor para mantenerse con vida en la serie.

¿Vale el gol de visitante en la Concachampions? Estos son los criterios y el reglamento

La Concacaf Champions Cup mantiene vigente la regla del gol de visitante como primer criterio de desempate durante las rondas de eliminación directa. Esto significa que, si el marcador global termina igualado tras los dos partidos, avanzará el club que haya anotado más goles fuera de casa.

Ese escenario favorece actualmente al Toluca, ya que logró marcar en el duelo de ida celebrado en Los Ángeles. Por ello, una victoria de 1-0 en el Nemesio Diez sería suficiente para sellar la clasificación a la final.

Si después de aplicar el criterio de gol de visitante persiste el empate global, el partido se irá a tiempos extra, divididos en dos periodos de 15 minutos. En esa instancia ya no tiene valor el gol anotado fuera de casa. Si la igualdad continúa tras el tiempo suplementario, el pase a la final se definirá mediante una tanda de penales.

¿Quién transmite en vivo el Toluca vs Los Angeles FC y dónde ver? Canales de TV, fecha y horario

El partido de vuelta entre Toluca y LAFC se disputará este miércoles 6 de mayo de 2026 en el estadio Nemesio Diez. El encuentro comenzará a las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del compromiso estará disponible a través de FOX One. Además, Claro Sports llevará la cobertura del encuentro con su tradicional minuto a minuto y seguimiento de las acciones más importantes del partido.

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