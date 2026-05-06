Los Pistons se sacuden hegemonía, golpean primero y tumban a Cavaliers en Cleveland

Cade Cunningham y Tobias Harris encabezaron la ofensiva de Detroit, que logró resistir la reacción local en el último cuarto para romper una racha de 12 derrotas consecutivas en playoffs ante Cleveland

Cade Cunningham brilló como cosechador con sus 23 puntos | Reuters

Los Detroit Pistons arrancaron con triunfo su serie de segunda ronda tras vencer 111-101 a los Cleveland Cavaliers en el primer juego disputado la noche del martes. El equipo de Detroit tomó el control desde el inicio y resistió la reacción local para colocarse al frente en la eliminatoria de la Conferencia Este.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 23 puntos, mientras Tobias Harris aportó 20 unidades en una noche donde Detroit encontró respuestas ofensivas en distintos momentos del partido. Duncan Robinson también tuvo participación importante con 19 puntos para el conjunto visitante.

La victoria también representó el final de una racha negativa para Detroit, que acumulaba 12 derrotas consecutivas en playoffs frente a Cleveland desde las finales de conferencia de 2007. Los Pistons, primeros sembrados del Este, lograron romper esa marca en el arranque de una nueva serie entre ambos equipos.

Cleveland intentó mantenerse cerca desde el primer cuarto, pero Detroit impuso condiciones rápidamente y cerró el periodo inicial con ventaja de 37-31. Para el descanso, los Pistons aumentaron la diferencia y se fueron al vestidor arriba 59-46, aprovechando pérdidas y problemas defensivos de los locales.

Donovan Mitchell terminó con 23 puntos para los Cavaliers, aunque vio cortada su racha de nueve partidos inaugurales consecutivos de serie con más de 30 unidades. James Harden añadió 22 puntos y Max Strus sumó 19, en un esfuerzo que permitió a Cleveland reaccionar en la segunda mitad.

Los Cavaliers recortaron distancias en el tercer cuarto hasta colocarse a tres puntos, pero Ronald Holland respondió con un triple sobre la bocina para darle aire a Detroit y cerrar el periodo con ventaja de 83-76. La presión continuó en el último cuarto, donde Cleveland volvió a empatar el marcador a 93 tras una racha encabezada por Harden.

Sin embargo, Detroit recuperó el control en el cierre. Jalen Duren bloqueó un intento de Harden y posteriormente concretó tres clavadas consecutivas, todas asistidas por Cunningham, acciones que permitieron a los Pistons recuperar una ventaja que ya no dejaron escapar en los minutos finales.

El triunfo confirma el momento que vive Detroit, equipo que hace dos temporadas terminó con 68 derrotas y una racha de 28 descalabros consecutivos. Ahora, tras eliminar a Orlando en siete partidos y ganar la División Central, los Pistons arrancan con ventaja una serie ante unos Cavaliers que alcanzaron esta ronda luego de superar a Toronto también en siete encuentros.

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