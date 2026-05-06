Tigres concluye la faena, vuelve a derrotar a Nashville y se instala en la final de la Concachampions

Ángel Correa dio la victoria en la ida y Juan Brunetta anotó en el Universitario para sellar el 2-0 global. Los felinos esperan rival de la serie entre Toluca y LAFC

Brunetta dio la estocada final para poner a los felinos en la gran final | Reuters

Tigres aseguró su lugar en la final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras vencer 1-0 al Nashville en el Estadio Universitario, resultado que le permitió cerrar la serie con marcador global de 2-0. El conjunto dirigido por Guido Pizarro encontró el gol en la segunda mitad y resistió los intentos del equipo estadounidense para mantenerse con vida en la eliminatoria.

Desde el arranque, Tigres tomó la posesión del balón y buscó instalarse en terreno rival. Ángel Correa, Juan Brunetta y Marcelo Flores comenzaron a participar en ataque durante los primeros minutos, mientras Nashville esperaba espacios para responder. El conjunto visitante intentó sacudirse la presión con disparos de Cristian Espinoza y algunas llegadas por las bandas.

El partido sufrió un cambio temprano cuando Fernando Gorriarán tuvo que abandonar el encuentro por molestias en la rodilla izquierda. Juan Pablo Vigón ingresó en su lugar, mientras Brunetta tomó la cinta de capitán en un duelo que se mantenía trabado en medio campo y con pocas llegadas claras.

La primera ocasión importante para Tigres llegó al minuto 17. Nashville perdió la pelota en salida y Brunetta encontró a Rodrigo Aguirre dentro del área, pero el atacante cruzó demasiado su disparo y el balón se fue a un costado de la portería. Conforme avanzó el reloj, el cuadro estadounidense comenzó a controlar más tiempo el balón, aunque sin generar peligro sobre Nahuel Guzmán.

Antes del descanso, Nashville cerró mejor el primer tiempo y se acercó mediante centros y tiros libres. Andy Najar apareció por la derecha con un envío al área que terminó en tiro de esquina, mientras Hany Mukhtar probó desde fuera del área, aunque su disparo salió por encima del arco felino. El empate sin goles se mantuvo al término de los primeros 45 minutos.

Para la segunda parte, Guido Pizarro movió el banquillo con el ingreso del Chicha Sánchez y posteriormente Diego Lainez, cambios que modificaron el ritmo ofensivo del equipo local. Sánchez comenzó a generar jugadas por la izquierda y Lainez encontró espacios por la banda derecha, obligando a Nashville a retroceder varios metros.

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El gol que definió la eliminatoria llegó al minuto 67. Correa recuperó la pelota cerca del área y dejó el balón a Brunetta, quien realizó una finta antes de definir para colocar el 1-0 en el marcador y el 2-0 global. A partir de ese momento, Tigres mantuvo la presión y buscó ampliar la ventaja con llegadas constantes por las bandas.

Nashville necesitaba dos goles para avanzar, pero no encontró respuesta ante el orden defensivo del cuadro regiomontano. Tigres administró la ventaja en los minutos finales y mantuvo la posesión hasta sellar el triunfo y el pase a la final de la Concachampions, donde buscará un nuevo título internacional, ante los Diablos Rojos del Toluca, o ante Los Angeles FC.

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