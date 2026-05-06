El LAFC reconoce que recibieron ayuda de San Diego y Galaxy para enfrentar a Toluca en la Concachampions

LAFC buscó apoyo de equipos de la MLS para preparar su visita al Toluca

Marc Dos Santos revela que recibieron ayuda para la previa ante Toluca | Reuters

El LAFC recurrió a ayuda externa para preparar uno de los partidos más importantes de su temporada. Antes de enfrentar al Toluca en el estadio Nemesio Diez por la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2025-26 el miércoles 6 de mayo, el club angelino buscó asesoría de personas vinculadas a equipos de la MLS para entender mejor las condiciones que encontrará en territorio mexicano.

El conjunto dirigido por Marc Dos Santos llega con ventaja de 2-1 en el marcador global tras el partido de ida disputado en Los Ángeles. Sin embargo, el gol de visitante conseguido por Jesús Angulo mantiene abierta la serie y obliga al equipo estadounidense a disputar un encuentro sin margen de relajación en una de las canchas más complicadas de la región.

Además de la presión deportiva, LAFC deberá afrontar el reto físico que representa jugar en Toluca, ciudad ubicada a más de 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar. La altura y el entorno del estadio han sido factores que históricamente complican a varios clubes visitantes, especialmente a equipos de la Major League Soccer. Marc Dos Santos reveló que parte de la preparación del viaje incluyó conversaciones con personas relacionadas con otras franquicias de la MLS, entre ellas San Diego FC y LA Galaxy. El objetivo fue obtener información sobre logística, adaptación y detalles alrededor del Nemesio Diez.

“Mucha gente nos ayudó con la logística y con el tema de la altitud, dónde nos quedamos y cómo llegamos al partido. Llamé a gente en San Diego, Galaxy. Hicimos mucha tarea, pero nunca habíamos experimentado en el estadio. Tenemos una idea del túnel que tienen desde el vestuario hasta el campo. Pero al final es un balón, dos porterías y 22 jugadores”, explicó el entrenador.

El estratega también reconoció que siguió de cerca el reciente compromiso entre Toluca y Pachuca en la Liga MX, partido en el que los Diablos utilizaron una alineación alterna pensando en la semifinal internacional. Dos Santos señaló que su equipo entiende el contexto que rodea el encuentro.

“Si no veo el partido, no estaría haciendo mi trabajo. Claro que vimos el partido, claro que vimos los cambios que hicieron para descansar algunos jugadores. Creo que fue la primera derrota en casa en 20 partidos. Sabemos que jugar en Toluca es difícil y sabemos que necesitaremos una noche especial”, comentó.

El técnico de LAFC insistió en que su equipo tiene argumentos para competir por el título de la Concacaf Champions Cup y recordó que el club ya ganó el primer episodio de la eliminatoria. “Estamos hablando de una semifinal. Los cuatro equipos que están aquí son fuertes. Cualquiera puede ganar la Champions Cup. Nosotros llegamos hasta aquí por mérito propio y queremos estar en la final”, afirmó.

Para este compromiso, el conjunto angelino recuperará a Denis Bouanga tras cumplir suspensión por acumulación de tarjetas. El delantero podría volver a formar dupla ofensiva con Heung-Min Son, mientras LAFC intenta avanzar a la tercera final de Concacaf de su historia y mantener viva la posibilidad de conquistar el torneo por primera vez.