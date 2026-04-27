Estos son Los equipos de la Liga MX que jugarán la Concachampions 2027 ¡Quedan tres lugares disponibles!

Los finalistas del torneo Clausura 2026 de la Liga MX también tendrían el boleto seguro al certamen internacional de la Concacaf

Cruz Azul, el nuevo invitado a la Concachampions 2027 | Imago7

Terminó la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX y, con ello, se definió parte del panorama rumbo a la Concacaf Champions Cup 2027. A falta de conocer a los finalistas del certamen, algunos clubes ya tienen asegurado su lugar por los criterios de clasificación establecidos para el fútbol mexicano, como es el caso de Cruz Azul que terminó como el mejor club de México al sumar la mayor cantidad de puntos en el año.

El reparto de boletos aún puede tener modificaciones según lo que ocurra en la Liguilla del Clausura 2026. La final del torneo entregará dos cupos más, por lo que algunos lugares por tabla anual podrían recorrerse en caso de que los clubes ya clasificados también lleguen a la serie por el título.

¿Cuántos cupos tiene la Liga MX en la Concachampions 2027?

La Liga MX cuenta con seis lugares para la Concacaf Champions Cup 2027. Los boletos se reparten entre el campeón y subcampeón del Apertura 2025, el campeón y subcampeón del Clausura 2026, además de los mejores clubes de la tabla anual que no hayan tomado boleto por la vía de la final.

Toluca y Tigres ya tienen su pase por haber sido campeón y subcampeón del Apertura 2025. A ellos se suma Cruz Azul, que terminó como el club con más puntos en la clasificación anual de la temporada 2025-26, con 68 unidades.

¿Qué equipos de la Liga MX jugarán la Concachampions 2027, al momento?

Al momento, los clubes con boleto asegurado son Toluca, Tigres y Cruz Azul. Los Diablos Rojos entraron como campeones del Apertura 2025, los felinos como subcampeones del mismo torneo y La Máquina por su lugar en la tabla anual.

El caso de los Diablos también impacta en el reparto por puntos, ya que fue el segundo mejor equipo del año con 67 unidades, pero ese cupo se recorre porque ya tiene boleto por la final del Apertura 2025. Por esa razón, Chivas entra al panorama tras terminar como el tercer mejor club de la clasificación anual, con 65 puntos.

Sin embargo, el Rebaño también podría tomar boleto por otra vía si llega a la final del Clausura 2026. En ese escenario, su lugar por tabla anual se recorrería, y Tigres no podría ocuparlo porque ya está clasificado, por lo que América quedaría con opción de recibir ese cupo tras sumar 59 puntos.

Pumas también se mantiene en espera, ya que terminó con 57 puntos en la tabla anual y podría beneficiarse de los movimientos que deje la final del Clausura 2026. El cuadro universitario, además, cerró la fase regular como líder del torneo, por lo que conserva la posibilidad de clasificar por la vía de la final.

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