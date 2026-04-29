Deportes Tolima vs Coquimbo Unido, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 3

El ‘Pijao’ espera en casa sumar su primera victoria en la fase de grupos, pero no será nada fácil ante el campeón chileno.

Deportes Tolima vs Coquimbo Unido, en vivo | Claro Sports

El Tolima se ve llamado a ganar ante un peso pesado. Los ‘Pijaos’ tienen en mente respetar la localía y sumar su primer triunfo, en el Murillo Toro, frente a los campeones chilenos. El elenco rival llega de firmar un mazazo, pues despachó a Universitario fuera de casa y se perfila como una posible sorpresa en la primera vuelta de la fase de grupos.

Horario del partido Deportes Tolima vs Coquimbo Unido hoy 28 de abril

Este compromiso, crucial para los intereses de ambos en el grupo B, tendrá su pitazo inicial a partir de las 9:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Anderson Daronco (Brasil) será el árbitro del cotejo.

Alineaciones del Deportes Tolima vs Coquimbo Unido para la fecha 3, al momento

Así forma el Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Anderson Angulo, Jan Carlos Angulo; Edwar López, Sebastián Guzmán, Bryan Rovira, Kelvin Flórez, Juan Pablo Torres, Luis Sandoval y Adrián Parra. DT: Lucas González.

Así forma Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Alejandro Camargo, Benjamin Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Francisco Cornejo; Francisco Salinas, Sebastián Galani; Benjamin Chandia, Cristian Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

¿Quién transmite en vivo el Deportes Tolima vs Coquimbo Unido y dónde mirar en TV y streaming?

Así como todos los partidos de la Copa Libertadores, ESPN y Disney+ tendrán el servicio para ver las emociones del cotejo por la tercera fecha.

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