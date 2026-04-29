¡Boletos y playera! Guadalajara lanza paquete de Liguilla, ¿Cuándo empieza la venta para el Chivas vs Tigres?

Chivas define detalles para recibir a Tigres en la vuelta de cuartos de final y anuncia venta de boletos para la Liguilla.

Chivas anuncia venta especial de boletos | Imago 7

Chivas se prepara para afrontar los cuartos de final del Clausura 2026 ante Tigres, en una serie que marcará el camino del equipo en la Liguilla. El partido de vuelta se jugará en el Estadio Akron, donde el conjunto rojiblanco buscará mantener su rendimiento como local en el torneo.

La expectativa por el encuentro ha generado interés entre los aficionados rojiblancos, quienes buscan asegurar su lugar en el inmueble para acompañar al equipo en esta fase. El club ya dio a conocer los detalles relacionados con la venta de boletos, así como opciones adicionales para quienes desean vivir la experiencia del partido.

Chivas vs Tigres ¿Cuándo es la venta de boletos para los cuartos de final de vuelta? Fechas clave

El proceso de venta de boletos para el partido de vuelta comenzará con una fase exclusiva para los aficionados con Chivabono. Esta etapa iniciará el jueves 30 de abril a las 10:00 horas y concluirá el 1 de mayo.

Posteriormente, la venta general estará disponible a partir del 2 de mayo a las 10:00 horas. Los boletos podrán adquirirse a través de la aplicación y el sitio web de Boletomóvil, así como en las taquillas del Estadio Akron.

¿Cuánto cuesta el paquete boleto y playera que Chivas lanzó para la Liguilla y cómo comprar?

Como parte de la oferta para la Liguilla, Chivas lanzó paquetes que incluyen boleto para el partido y una playera oficial. Los precios varían según la zona del estadio y el tipo de prenda.

Para la versión femenina, el paquete tiene un costo de 1,774 pesos en lateral superior y 1,569 pesos en cabecera superior. En el caso de la versión masculina, el precio es de 1,835 pesos en lateral superior y 1,630 pesos en cabecera superior. Estos paquetes pueden adquirirse a través de los mismos canales oficiales del equipos y están sujetos a disponibilidad.

¿Cuándo a qué hora se juega el Chivas vs Tigres en la Liguilla Liga MX 2026?

El partido de vuelta entre Chivas y Tigres está programado para el sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. Este encuentro definirá al equipo que avanzará a las semifinales del Clausura 2026.

El horario del partido será a las 19:05 horas, tiempo de la Ciudad de México. Mientras tanto, el equipo rojiblanco se enfoca en preparar la serie con el objetivo de aprovechar su condición de local en esta etapa del torneo.

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