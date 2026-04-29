Nashville vs Tigres en vivo: resultado y quién gana la ida de las semifinales en la Concachampions 2026
La ida se disputará en el Geodis Park donde Nashville busca llevarse la ventaja en la serie
Los momios para el partido de Nashville vs Tigres
Si eres de los que les gusta las apuestas, los momios para el partido de esta tarde en Nashville muestran que será un partido cerrado aunque con ligera ventaja para Tigres.
Nashville +155
Empate +255
Tigres +176
Tigres y su récord ante equipos de la MLS
Si hay un equipo que sabe ganarle a los cuadro provenientes de la MLS es Tigres, en la historia de la rivalidad, los felinos tienen un total de 37 partidos ante equipos estadounidenses teniendo una marca de 22 victorias, siete empate y ocho derrotas. Cifras que demuestran su dominio ante los equipos de la liga del norte.
Nashville: rival complicado para la Liga MX
Pese a que esta es la primera vez que Nashville aparece en las semifinales de la Concachampions, su historia ante equipos de la Liga MX ha sido favorable. En los siete partidos que ha disputado ante equipos de la Liga MX ha sumado cuatro victorias y dos derrotas, siendo el América el equipo al que más veces le ha ganado, con tres y un solo empate.
Así llegó Tigres al Geodis Park de Nashville
Los felinos ya están listos para su primer juego en Nashville y llegaron de esta manera para buscar llevarse la ventaja a casa.
Alineaciones del Nashville y Tigres, al momento
Para el duelo de esta tarde, Nashville y Tigres mandan a estos once para buscar la victoria en la ida de las semifinales.
Nashville: Schwake, Woledzi, Palacios, Espinoza, Yazbek, Mukhtar, Muyl, Eddi, Barker-Whitting, Najar, Madrigal
Tigres: Nahuel, Vigón, Rómulo, Angulo, Reyes, Gorriarán, Araujo, Correa, Brunetta Herrera, Aguirre
Duelo inédito entre Nashville y Tigres
Las semifinales de la Concachampions entregará un duelo inédito, al ser la primera vez que ambos equipos se enfrenten en la historia, ya que nunca se han visto las caras en torneos internacionales. Esta es la segunda vez en su corta historia que Nashville se presenta en la Concachampions y buscará llegar a la final para disputar su primer trofeo continental.
¿Cómo llega Nashville a las semifinales?
El camino de Nashville no fue nada sencillo. En la primera ronda avanzó al vencer por goleada al Ottawa 7-0. Pero sus retos más importantes estaban por llegar. En los octavos de final se midieron al Inter Miami de Leo Messi y pese a empatar en ambos partidos, el gol de visitante les dio el pase a la siguiente ronda. En los cuartos de final se midieron al América, equipo al que ya le habían ganado en anteriores ocasiones. Nashville logró salir airoso al vencer en la vuelta 1-0 al cuadro azulcrema lo que fue suficiente para avanzar.
¿Cómo llega Tigres a las semifinales?
Tigres no tuvo un camino sencillo en el torneo de la Concacaf, pese a que logró vencer sin problemas al Forge en la primera ronda, tuvo que batallar para superar las otras etapas. En la ronda de los octavos de final, los dirigidos por Guido Pizarro se vieron sorprendidos por Cincinnati en la ida, cuando los golearon 3-0, pero lograron responder en casa y vencerlos en la vuelta 5-1. En los cuartos de final se enfrentaron a Seattle Sounders, llevándose la victoria en la ida 2-0, y casi fueron eliminados en la vuelta, cuando Seattle los venció 3-1, pero el gol de visitante les dio el pase a la siguiente ronda.
Criterios de desempate en las semifinales de la Concachampions?
Para las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 el primer criterio de desempate será el go de visitante. Si el marcador termina empatado, avanzará el que más goles de visitante haya conseguido. En caso de que esto siga empatado, el partido se irá a tiempo extra y penaltis para conocer al ganador de la serie.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de ida en la Concachampions 2026?
La ida entre Nashville y Tigres será transmitido por la señal de Fox y Fox One para México. En Estados Unidos será por FS1 y TUDN, mientras que podrás tener todos los detalles en vivo en el minuto a minuto de Claro Sports.
¿A qué hora juegan Nashville vs Tigres hoy 28 de abril en la Concacaf Champions Cup?
El partido de las semifinales entre Nashville y Tigres será a las 18:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 20:30 horas del Este y 17:30 horas del Pacífico.
Nashville vs Tigres EN VIVO
¡Bienvenidos y bienvenidas! La Concacaf Champions Cup llega a su fase final donde solo cuatro equipos siguen con vida. Este martes 28 de abril se disputará la ida de las semifinales en el Geodis Park entre Nashville y Tigres.
Los Felinos llegan a esta instancia tras superar al América en los cuartos de final, siendo una de las sorpresas del torneo. Por su parte, Tigres de la mano de Gignac, se colocaron en la antesala de la final gracias a su sufrida victoria ante Seattle Sounders. Por lo que este juego se perfila a ser uno de los más intensos de la ronda. Así que no se muevan de sus lugares que les traeremos todos los detalles minuto a minuto en Claro Sports