Nashville vs Tigres en vivo: resultado y quién gana la ida de las semifinales en la Concachampions 2026

Nashville vs Tigres EN VIVO

¡Bienvenidos y bienvenidas! La Concacaf Champions Cup llega a su fase final donde solo cuatro equipos siguen con vida. Este martes 28 de abril se disputará la ida de las semifinales en el Geodis Park entre Nashville y Tigres.

Los Felinos llegan a esta instancia tras superar al América en los cuartos de final, siendo una de las sorpresas del torneo. Por su parte, Tigres de la mano de Gignac, se colocaron en la antesala de la final gracias a su sufrida victoria ante Seattle Sounders. Por lo que este juego se perfila a ser uno de los más intensos de la ronda. Así que no se muevan de sus lugares que les traeremos todos los detalles minuto a minuto en Claro Sports