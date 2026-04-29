Zarpazo de Ángel Correa da la ventaja a Tigres en la ida de las semifinales ante Nashville

Con el triunfo obtenido en los Estados Unidos, a los felinos les basta el triunfo o empate en casa el 5 de mayo para avanzar a la final. Nashville está obligado a anotar en la vuelta

Correa tiene a los felinos con ventaja en la serie | Reuters

Tigres sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 tras imponerse 0-1 ante Nashville SC en el Geodis Park, en un partido donde resistió la presión del rival, respiró tras la anulación de un gol del rival y aprovechó una de sus oportunidades en el primer tiempo, en los pies de Ángel Correa.

Desde el inicio, el equipo local tomó la iniciativa y presionó la salida de Tigres, generando aproximaciones constantes sobre el arco de Nahuel Guzmán. Nashville encontró espacios por las bandas y puso a prueba a la defensa felina, que respondió con despejes y orden en los primeros minutos.

De hecho, todo parecía que los de casa se adelantaban en los primeros minutos tras un remate de cabeza de Hany Muhktar el cual superó a Nahuel Guzmán, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar.

La jugada más clara para Tigres antes del gol llegó al minuto 29, cuando Ángel Correa quedó frente al arco tras un centro, pero el arquero Brian Schwake evitó la anotación. La respuesta llegó poco después, cuando el mismo delantero no perdonó y abrió el marcador al minuto 32 con un disparo de larga distancia.

Tras la anotación, Nashville mantuvo la posesión del balón y buscó el empate antes del descanso, aunque sin lograr concretar sus intentos. Tigres se fue al vestidor con la ventaja mínima, en un cierre de primera mitad donde el rival tuvo el control sin reflejarlo en el marcador.

¡Zarpazo auriazul! Correa firma el primero para Tigres 🐯😤 pic.twitter.com/G20xeQoj3i — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

En la segunda parte, el conjunto estadounidense continuó con la misma postura ofensiva. Generó opciones a balón parado y con centros al área, pero Guzmán intervino en momentos clave para mantener la ventaja. Tigres también tuvo oportunidades en contragolpe, sin lograr ampliar la diferencia.

Los cambios comenzaron a modificar el ritmo del encuentro. Tigres ajustó su mediocampo y buscó mantener el orden, dando ingreso a André-pierre Gignac mientras Nashville realizó variantes para aumentar la presión en los minutos finales. El equipo local insistió con remates desde fuera del área y jugadas por los costados. La más destacada, una opción de Jeison Palacios.

En el tramo final, Nashville se volcó al ataque y generó llegadas claras, pero no encontró el gol. Tigres sostuvo la ventaja con intervenciones de su portero y con control en los últimos minutos, asegurando el resultado en condición de visitante.

Con este triunfo, el equipo felino toma ventaja en la serie y llegará al partido de vuelta con la opción de la victoria o el empate parea así acceder a la final. Nashville, por su parte, deberá buscar, de menos un gol para obligar al alargue y así mantenerse en la competencia por el título de la Concacaf.

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