James Rodríguez supera el susto y se mete de nuevo en la pelea con Minnesota United

Tras el susto de salud, James Rodríguez avanza en su recuperación, volvió a los entrenamientos y podría reaparecer con Minnesota United este fin de semana.

James Rodríguez entrenando | @MNUFC.

Buenas noticias llegan desde Estados Unidos para James Rodríguez. El volante colombiano evoluciona de manera favorable luego de la deshidratación severa que sufrió tras el segundo amistoso del reciente parón internacional, en el que la Selección Colombia cayó 1-3 ante Francia en Landover, Maryland.

El episodio encendió las alarmas en el entorno del jugador, quien tuvo que ser trasladado a un centro médico en Minnesota para recibir atención especializada. Allí permaneció bajo observación con un monitoreo preventivo que permitió seguir de cerca su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas del cuadro.

Tranquilidad en el diagnóstico médico

Por fortuna, el club Minnesota United confirmó que el mediocampista ya recibió el alta médica. Además, entregó un parte oficial que generó tranquilidad: “no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, una de las principales preocupaciones en este tipo de situaciones físicas extremas.

Este diagnóstico despeja cualquier temor mayor y permite enfocarse en la recuperación deportiva del ‘10’, quien poco a poco comienza a retomar la normalidad en su rutina profesional tras el susto vivido durante la fecha FIFA.

Regreso progresivo a los entrenamientos

El lunes 6 de abril, James se presentó nuevamente en las instalaciones del club estadounidense para iniciar su proceso de reincorporación. En esa jornada cumplió con una sesión supervisada, diseñada para evaluar su respuesta física tras el episodio de deshidratación.

Un día después, el panorama fue aún más alentador. El colombiano ya trabajó a la par de sus compañeros, mostrando una evolución positiva. Incluso, el equipo compartió imágenes de la práctica en las que se le ve participando con normalidad en los ejercicios grupales.

Training flyby 🚀 pic.twitter.com/IAAuLQtYDB — Minnesota United FC (@MNUFC) April 7, 2026

Su presente en la MLS

Hasta el momento, James Rodríguez suma 39 minutos en dos apariciones en la Major League Soccer, en un inicio de temporada en el que ha ido sumando ritmo progresivamente. Este contratiempo de salud frenó momentáneamente su continuidad, pero todo indica que su regreso está cada vez más cerca.

El cuerpo técnico se mantiene atento a su evolución diaria, priorizando su bienestar físico antes de exigirlo al máximo en competencia oficial.

Expectativa por su posible regreso

Ahora, Minnesota United se enfoca en su próximo reto liguero frente a San Diego FC, programado para este sábado 11 de abril. La presencia del colombiano aún no está confirmada, ya que dependerá de cómo responda en los últimos entrenamientos previos al compromiso.

Por lo pronto, el panorama es alentador. James deja atrás un episodio complejo y se encamina a recuperar su mejor versión, mientras su equipo y los aficionados esperan volver a verlo pronto dentro del campo.

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