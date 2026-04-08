Jugando Claro en vivo | martes 7 abril 2026

El mejor análisis del fútbol mexicano en la multiplataforma de Claro Sports

Los cuartos de final de ida de la Concacaf Champions Cup 2026 arrancaron con duelos de alto voltaje y en Jugando Claro tienes el mejor análisis en vivo de los partidos más esperados del torneo. América visita a Nashville SC, mientras que Cruz Azul se mide ante LAFC, en una nueva edición del choque entre la Liga MX y la MLS.

El programa reúne a especialistas que desmenuzan cada detalle de los encuentros, desde el rendimiento de los equipos mexicanos hasta las decisiones arbitrales que pueden marcar el rumbo de la serie. Además, se revisan las jugadas clave, los goles y las polémicas que han encendido el debate entre aficionados.

Estos partidos representan una prueba importante para ambos clubes, que buscan dar el primer golpe en la eliminatoria. Pero el análisis no termina ahí. En Jugando Claro también se presenta la previa de los siguientes duelos de la Concachampions, con el enfrentamiento entre Toluca y LA Galaxy, así como el choque entre Tigres y Seattle Sounders, partidos que prometen mantener la intensidad en la competencia.

No te pierdas la cobertura completa, con el análisis, la polémica y todo lo que dejó la jornada. Sigue la transmisión en vivo de Jugando Claro y mantente al día con lo mejor del fútbol internacional.

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