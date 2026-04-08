¡Se fueron a los golpes! Soler y López arman pelea campal en el juego de Braves y Angels

La situación se descontroló en la parte baja de la quinta entrada y terminó con ambos jugadores expulsados

Soler y López se van a los golpes en la MLB | IMAGN IMAGES via Reuters

Un momento de tensión marcó el encuentro entre Los Angeles Angels y Atlanta Braves, luego de un altercado que terminó con golpes entre Jorge Soler y Reynaldo López. El incidente ocurrió en medio de una jugada que comenzó con un lanzamiento descontrolado y derivó en una confrontación directa entre ambos peloteros.

La situación se originó tras un envío alto y por dentro de López que incomodó a Soler. Mientras el receptor Jonah Heim intentaba completar una jugada en las bases para retirar a Nolan Schanuel, el bateador y el lanzador se quedaron frente a frente intercambiando palabras. La discusión escaló rápidamente cuando Soler avanzó hacia el montículo, provocando la reacción de López, quien respondió colocándose en guardia.

Ambos jugadores intercambiaron golpes durante algunos segundos antes de que el resto de los integrantes de ambos equipos intervinieran para separarlos. La acción detuvo momentáneamente el desarrollo del partido y obligó a la intervención de los umpires para controlar la situación.

El antecedente inmediato del enfrentamiento se remonta a un turno previo en el mismo juego, cuando Soler fue golpeado por un lanzamiento de López. El pelotero cubano ya había tenido impacto en el marcador con un cuadrangular en la primera entrada, que puso en ventaja a su equipo. Ese contexto alimentó la interpretación de que el envío posterior pudo haber sido intencional.

WHAT IS GOING ON IN ANAHEIM



JORGE SOLER AND REYNALDO LOPEZ THROWING HAYMAKERS pic.twitter.com/OR5u4bm8ux — Barstool Baseball (@StoolBaseball) April 8, 2026

Tras revisar lo ocurrido, los umpires tomaron la decisión de expulsar a ambos jugadores. La sanción dejó fuera del partido tanto a uno de los bateadores involucrados como al abridor del equipo de Atlanta, lo que modificó la estrategia para el resto del encuentro.

El incidente podría derivar en medidas adicionales por parte de Major League Baseball, organismo que suele revisar este tipo de acciones para determinar posibles suspensiones o sanciones económicas. Mientras tanto, el juego continuó sin la presencia de dos de los protagonistas del altercado.

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