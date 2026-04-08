LAFC vs Cruz Azul en vivo: resultado y quién gana la ida de cuartos en la Concachampions 2026

¿A qué hora juegan LAFC vs Cruz Azul hoy martes 7 de abril en la Concacaf Champions Cup?

El partido en Los Ángeles entre LAFC y Cruz Azul se presenta como uno de los más atractivos de los cuartos de final, con dos equipos que proponen desde ideas distintas. El conjunto angelino podría inclinar el partido hacia un ritmo más vertical, apostando por transiciones rápidas y aprovechando los espacios, mientras que La Máquina intentará bajar las revoluciones con posesión y control territorial. En una serie de 180 minutos, cada detalle puede marcar diferencia, especialmente con futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier instante.

En ese escenario, Cruz Azul llega a territorio estadounidense decidido a dar el primer golpe y extender su buen momento al plano internacional. No obstante, enfrente tendrá a un rival que se hace fuerte en casa y que ya sabe lo que es imponerse en este cruce, tras el antecedente de 2020. Con dos proyectos ambiciosos frente a frente, el encuentro promete ser un capítulo determinante en la lucha por avanzar en la Concacaf Champions Cup.

México (CDMX): 20:00 horas

Centroamérica: 20:00 horas

Estados Unidos: 22:00 horas (ET) / 19:00 horas (PT)

Argentina: 23:00 horas

Colombia: 21:00 horas