LAFC vs Cruz Azul en vivo: resultado y quién gana la ida de cuartos en la Concachampions 2026
Comienzan los cuartos de final de la Concachampions 2026: LAFC y Cruz Azul escribirán un nuevo capítulo en la rivalidad de la MLS y la Liga MX
¿A qué hora juegan LAFC vs Cruz Azul hoy martes 7 de abril en la Concacaf Champions Cup?
El partido en Los Ángeles entre LAFC y Cruz Azul se presenta como uno de los más atractivos de los cuartos de final, con dos equipos que proponen desde ideas distintas. El conjunto angelino podría inclinar el partido hacia un ritmo más vertical, apostando por transiciones rápidas y aprovechando los espacios, mientras que La Máquina intentará bajar las revoluciones con posesión y control territorial. En una serie de 180 minutos, cada detalle puede marcar diferencia, especialmente con futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier instante.
En ese escenario, Cruz Azul llega a territorio estadounidense decidido a dar el primer golpe y extender su buen momento al plano internacional. No obstante, enfrente tendrá a un rival que se hace fuerte en casa y que ya sabe lo que es imponerse en este cruce, tras el antecedente de 2020. Con dos proyectos ambiciosos frente a frente, el encuentro promete ser un capítulo determinante en la lucha por avanzar en la Concacaf Champions Cup.
México (CDMX): 20:00 horas
Centroamérica: 20:00 horas
Estados Unidos: 22:00 horas (ET) / 19:00 horas (PT)
Argentina: 23:00 horas
Colombia: 21:00 horas
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de ida en la Concachampions 2026?
En Claro Sports podrás seguir nuestro clásico minuto a minuto con todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha en los cuartos de final de la Concachampions. Este martes 7 de abril, LAFC y Cruz Azul se enfrentan en Los Ángeles en un partido que promete emociones y que podría marcar el rumbo de la eliminatoria desde el primer capítulo.
México (CDMX): Fox One
Centroamérica: ESPN y Disney+
Estados Unidos: Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix.
Argentina: Disney+
Colombia: Disney+
Alineaciones del LAFC vs Cruz Azul, al momento
Nicolás Larcamón podría mantener su ya característico 3-4-2-1, un sistema que le ha dado identidad a Cruz Azul a lo largo de la temporada y que prioriza la posesión del balón y la proyección ofensiva. Con carrileros largos y dos mediapuntas por detrás del delantero, La Máquina busca generar superioridades entre líneas y amplitud constante, apostando por un juego dinámico que le permita someter al rival desde la circulación. Este planteamiento también exige una salida limpia desde el fondo con línea de tres y una presión tras pérdida bien coordinada para sostener el dominio territorial.
Por su parte, Marc Dos Santos podría optar por repetir el 4-2-3-1 que ha venido utilizando con LAFC, un esquema más equilibrado que se adapta a un equipo en transición. Con doble pivote para proteger la defensa y liberar a sus hombres más creativos, el conjunto angelino puede alternar entre momentos de repliegue y salidas rápidas al contragolpe. Tácticamente, el duelo podría definirse en la zona media, donde Cruz Azul intentará imponer condiciones con su estructura ofensiva, mientras que el equipo angelino buscará explotar los espacios a la espalda de los carrileros con transiciones verticales y juego directo.
LAFC: Hugo Lloris, Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Ryan Hollingshead, Timothy Tillman, Marky Delgado, Tyler Boyd, Nathan Ordaz, Denis Bouanga y Heung-Min Son.
Cruz Azul: Kevin Mier, Erik Lira, Amaury García, Willer Ditta, Omar Campos, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Jorge Rodarte, Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y José Paradela.
Criterios de desempate en los cuartos de final de la Concachampions
En la Concachampions, el criterio del gol de visitante juega un papel determinante en las series de eliminación directa. Si al finalizar los partidos de ida y vuelta el marcador global está empatado, avanzará el equipo que haya anotado más goles fuera de casa durante el tiempo reglamentario, por lo que este factor suele influir directamente en la estrategia de los clubes.
En caso de que persista la igualdad incluso en ese rubro, el reglamento contempla un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos periodos de 15, donde ya no aplica la ventaja del gol de visitante. Si tras el alargue no hay un ganador, la serie se define desde la tanda de penales.