Deportes Tolima vs Universitario, en vivo la Copa Libertadores: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportes Tolima y Universitario de Perú por Copa Libertadores.

Deportes Tolima vs Universitario, en vivo | Claro Sports

Se abre el telón de la Copa Libertadores de América 2026 para los equipos colombianos. Deportes Tolima hace las veces de local en el Estadio Manuel Murillo Toro para enfrentar a Universitario de Perú. Dos equipos que aunque tiene una clara diferencia histórica a nivel continental, prometen dar un duelo apasionante.

Resultado al momento: Deportes Tolima – Universitario | Jornada 1 Copa Libertadores 2026

Horario del partido Deportes Tolima vs Universitario, hoy 7 de abril

El enfrentamiento válido por la primera jornada de la fase de grupos de ‘La Novia de América’ que se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro dará inicio a partir de las nueve de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las ocho de la noche.

Alineaciones del Deportes Tolima vs Universitario para la fecha 1 de la Copa Libertadores, al momento

Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Cristián Trujillo, Junior Hernández; Cristián Arrieta, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Sebastián Guzmán; Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Cristián Trujillo, Junior Hernández; Cristián Arrieta, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Sebastián Guzmán; Adrián Parra y Luis Sandoval. Universitario: Miguel Vargas; Jair Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Jesús Castillo; José Daniel Rivera, Martín Pérez, Jairo Concha; Alex Valera, José Carabalí y César Inga. DT: Francisco Rabanal.

¿Quién transmite en vivo el Deportes Tolima vs Universitario y dónde mirar en TV y streaming?

El partido entre colombianos y peruanos por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se podrá sintonizar por la pantalla de ESPN. La plataforma de Disney+ Premium también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

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