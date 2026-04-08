B.J. Callaghan analiza el empate ante América y lanza aviso rumbo al Estadio Azteca

El técnico de Nashville destacó el orden del América, elogió a Alejandro Zendejas y ya piensa en la vuelta en México

Callaghan elogia a Zendejas. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Nashville SC y América firmaron un empate sin goles en el Geodis Park en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en un partido cerrado y con pocas oportunidades claras. Tras el encuentro, el técnico del conjunto estadounidense, B.J. Callaghan, consideró que el resultado fue acorde a lo mostrado en el terreno de juego.

“Sí. Ambos equipos crearon mínimas oportunidades, con un par de buenas llegadas para cada uno. El juego estuvo bajo control y el resultado de 0-0 es aceptable; siempre se está orgulloso del esfuerzo”, señaló en conferencia.

El entrenador también reconoció el trabajo defensivo del América, que complicó el desarrollo ofensivo de Nashville durante gran parte del partido. “El Club América estuvo muy organizado, sin mucho espacio entre líneas… su compacidad fue muy buena”, explicó, al tiempo que admitió que su equipo deberá encontrar variantes para generar más peligro.

De cara al partido de vuelta, Callaghan dejó claro que el equipo tiene un plan definido para buscar la clasificación en la Ciudad de México. “No recibir goles es un punto positivo. Ahora tenemos un camino muy claro de lo que necesitamos hacer en la Ciudad de México”, comentó, confiando en la experiencia previa de su equipo en series similares.

¿Qué dijo Callaghan sobre Alejandro Zendejas?

Uno de los puntos destacados en sus declaraciones fue la referencia a Alejandro Zendejas, a quien dirigió en selecciones juveniles y cuya evolución resaltó tras verlo como capitán del América.

“Es una gran persona y un jugador de equipo; hoy fue el capitán. He visto su evolución: antes era un extremo por banda y ahora está en todo el campo, jugando como 10, defendiendo y regresando hasta la línea de fondo. Ha tenido un desarrollo tremendo en su juego general”, afirmó.

El reto del Estadio Azteca y la altitud de la Ciudad de México

El técnico de Nashville también se refirió a lo que representa disputar la vuelta en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

“Como aficionado al fútbol, es un estadio con mucha historia. Es una oportunidad para apreciar la historia del juego, pero nos enfocaremos en estar listos para obtener un resultado como visitantes”, expresó.

Además, reconoció que la altitud de la Ciudad de México será un factor a considerar, aunque aseguró que su equipo ya trabaja en la preparación. “Somos conscientes de la altitud y ya hemos comenzado a implementar estrategias para ello; estamos confiados en nuestra preparación”, concluyó.

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