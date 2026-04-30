LAFC vs Toluca en vivo: resultado y quién gana la ida de las semifinales en la Concachampions 2026
Los Diablos Rojos buscan un buen resultado en el partido de ida que se disputa en el BMO Stadium
Criterios de desempate en las semifinales de la Concachampions
La Concacaf Champions Cup considera el gol de visitante como primer criterio de desempate. Si el marcador global queda igualado tras los partidos de ida y vuelta, avanzará el equipo que haya anotado más goles en condición de visitante.
Si persiste el empate después de este criterio, el duelo se definirá en tiempos extra con dos periodos de 15 minutos cada uno. En esta instancia ya no cuenta el gol de visitante. Si la igualdad se mantiene, el pase se decide en tanda de penales.
Alineaciones del LAFC vs Toluca, al momento
Marc Dos Santos y Antonio Mohamed están listos para afrontar este partido, teniendo definida la táctica y mandando a la cancha a sus mejores hombres disponibles.
LAFC: Lloris, Segura, Long, Tafari, Smoliakov, Eustaquio, Tillman, Hollingshead, Bouanga, Ordaz y Martínez.
Toluca: García, Briseño, Córdova, Orta, Barbosa, Isais, Arce, Rossi, Romero, Pérez y Vega.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de ida en la Concachampions 2026?
Si no te quieres perder este tremendo partido entre LAFC y los Diablos Rojos del Toluca, la transmisión en vivo para México será exclusiva por la plataforma de streaming FOX One. De la misma manera, te recordamos que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¿A qué hora juegan LAFC vs Toluca hoy 29 de abril en la Concacaf Champions Cup?
El encuentro de ida entre LAFC y Toluca se llevará a cabo este miércoles 29 de abril en el BMO Stadium de Los Ángeles. El silbatazo inicial se escuchará en punto de las 20:30 horas del centro de México. Llegó el momento de asestar el primer golpe en la eliminatoria y ambos equipos tienen que buscar la ventaja, sobre todo, el conjunto estadounidense.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, entre LAFC y Toluca, desde el BMO Stadium de Los Ángeles.
El equipo de la MLS tiene la obligación de aprovechar la condición de local para intentar llegar con la mayor ventaja posible al juego de vuelta y aspirar a quedarse con el boleto que los lleve a la final del torneo.
La misión no parece nada fácil al tener enfrente a un Toluca que está decidido a ganar la Concachampions como su objetivo principal en este semestre, por lo que Antonio Mohamed echará mano de sus mejores hombres para llevarse un buen resultado a casa, donde buscará finiquitar la eliminatoria ante su gente. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.