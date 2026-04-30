LAFC vs Toluca en vivo: resultado y quién gana la ida de las semifinales en la Concachampions 2026

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, entre LAFC y Toluca, desde el BMO Stadium de Los Ángeles.

El equipo de la MLS tiene la obligación de aprovechar la condición de local para intentar llegar con la mayor ventaja posible al juego de vuelta y aspirar a quedarse con el boleto que los lleve a la final del torneo.

La misión no parece nada fácil al tener enfrente a un Toluca que está decidido a ganar la Concachampions como su objetivo principal en este semestre, por lo que Antonio Mohamed echará mano de sus mejores hombres para llevarse un buen resultado a casa, donde buscará finiquitar la eliminatoria ante su gente. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.