Toluca cae de último minuto ante LAFC y complica su pase a la final de Concachampions 2026

Una anotación en tiempo agregado en el BMO Stadium deja a los Diablos contra las cuerdas; el gol de visitante puede marcar la diferencia en la vuelta

Los Diablos pierden en el último minuto con LAFC. | Imago 7

Toluca dejó escapar un resultado clave en la semifinal de ida de la Concacaf Champions Cup 2026, al caer 2-1 ante LAFC en el BMO Stadium, en un duelo que se definió en los últimos instantes y que obliga a los Diablos Rojos a remontar en casa, tomando en cuenta que anotó en calidad de visitante, situación que puede marcar la diferencia en el juego de vuelta.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed mostró orden durante gran parte del encuentro e incluso logró empatar en el complemento, pero un descuido en tiempo agregado terminó por inclinar la balanza a favor del conjunto angelino, que viajará a México con ventaja.

Desde el inicio del partido, Toluca asumió el control del balón, intentando manejar los tiempos y buscando espacios ante un rival que se replegó con orden. LAFC apostó por esperar en su propio campo, con la intención de aprovechar algún error para salir al contragolpe.

Durante la primera mitad, los Diablos generaron las opciones más claras. Marcel Ruiz intentó desde fuera del área y posteriormente Nico Castro tuvo la oportunidad más peligrosa con un remate de cabeza que obligó a Hugo Lloris a intervenir de manera determinante. El arquero francés fue factor para mantener el cero antes del descanso.

Por su parte, LAFC también tuvo una ocasión importante, cuando Timothy Tillman apareció sin marca dentro del área, pero no logró hacer el contacto adecuado con el balón. El primer tiempo terminó sin goles, dejando la sensación de un duelo cerrado y de pocos espacios.

Para la segunda mitad, el equipo de la MLS cambió su postura y salió con mayor intensidad. Apenas al minuto 50, Tillman encontró un balón en los linderos del área y sacó un disparo que se incrustó junto al poste, abriendo el marcador para los locales, 1-0.

Tillman scores the opener for LAFC! 💥 pic.twitter.com/cQ73H9eRtb — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

Toluca estaba desconcertado y minutos después, LAFC parecía ampliar la ventaja con una anotación de Jacob Shaffelburg, pero el VAR intervino y anuló el tanto por fuera de lugar, lo que mantuvo con vida al conjunto mexiquense, que respiró, tomó aire y se lanzó al ataque.

Los escarlatas tardaron un poco en reaccionar, pero lograron equilibrar el encuentro al minuto 72. Marcel Ruiz inició la jugada en el medio campo, encontrando a Paulinho, quien a su vez asistió al ‘Canelo’ Angulo, quien controló y definió con un disparo raso y colocado al poste izquierdo, con el que venció a Lloris para el 1-1.

¡Toluca encuentra el empate gracias a una brillante definición de Angulo! 😮‍💨 pic.twitter.com/j5iTDCa62t — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

El empate le dio confianza a los Diablos, que comenzaron a manejar la posesión del balón y buscaron incluso la remontada. La entrada de Alexis Vega en la recta final le dio mayor presencia ofensiva al equipo mexicano. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse al empate, LAFC encontró la jugada decisiva. En tiempo agregado, un tiro libre desde la izquierda encontró a Nkosi Tafari dentro del área, quien conectó un cabezazo sin marca alguna para sellar el 2-1 definitivo.

Nkosi Tafari delivers in stoppage time! 🔥 pic.twitter.com/1Wl5yUd8H6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

Con este resultado, Toluca está obligado a buscar la remontada en el partido de vuelta en el Nemesio Diez, donde el gol de visitante podría jugar un papel importante. LAFC, por su parte, intentará mantener la ventaja para avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup 2026.

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