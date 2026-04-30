Cruz Azul Femenil empata de último minuto ante Rayadas en la ida de cuartos

Un penal en la recta final definió un duelo cerrado en Morelos y deja abierta la serie rumbo a semifinales del Clausura 2026

Uche Kanu celebra el gol del empate | Imago7

Cruz Azul Femenil rescató un empate 1-1 ante Rayadas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, en un partido que se definió en los minutos finales y que dejó la serie completamente abierta rumbo al encuentro de vuelta.

En Morelos, el conjunto regiomontano parecía encaminarse a una victoria importante fuera de casa, pero el equipo celeste mantuvo la presión hasta el final y encontró recompensa desde el punto penal, en una jugada que marcó el cierre del encuentro.

Rayadas llegó a este compromiso con la intención de recomponer el camino tras su último partido del torneo regular, en el que cayó ante Tigres en el Clásico Regio. Desde los primeros minutos, el equipo visitante mostró orden y buscó aprovechar las jugadas a balón parado como una de sus principales armas.

Fue así como al minuto 17 lograron abrir el marcador. Un servicio desde el costado izquierdo recorrió el área hasta encontrar a Valeria del Campo, quien apareció sin marca para empujar el balón al fondo de la portería y poner en ventaja a las visitantes.

Cruz Azul no tardó en reaccionar y comenzó a generar aproximaciones en busca del empate. La más clara llegó con un intento de Uchenna Kanu, cuyo disparo no logró cruzar la línea, en una acción que mantuvo la tensión en el partido.

Para la segunda mitad, el equipo celeste adelantó líneas y buscó mayor presencia ofensiva. Con el paso de los minutos, el juego se volvió más disputado, con ambos equipos peleando cada balón y sin conceder espacios.

La jugada que cambió el rumbo del encuentro llegó en la recta final. Tras una revisión del VAR, se señaló una falta dentro del área sobre Daniela Calderón, lo que derivó en un penal a favor de Cruz Azul.

Uchenna Kanu fue la encargada de ejecutar desde los once pasos. La delantera tomó el balón con determinación y definió con un disparo cruzado que superó a la guardameta rival, firmando así el empate definitivo en el partido.

Con este resultado, la eliminatoria se mantiene abierta de cara al duelo de vuelta, que se disputará el próximo sábado 2 de mayo en el Gigante de Acero, donde Rayadas buscará hacer valer su localía, mientras que Cruz Azul intentará completar la remontada y avanzar a las semifinales.

Te puede interesar: