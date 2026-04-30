Alajuelense busca en Europa su primer fichaje clave para la reconstrucción

El semestre dejó brechas evidentes en distintas líneas del equipo y la respuesta interna apunta a un mercado de fichajes con movimientos concretos.

Alajuelense sufrió un duro golpe tras la eliminación | @ldacr

La eliminación en el Clausura 2026 apenas cerró el telón cuando la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense ya movía fichas. La derrota ante Municipal Liberia, que dejó al club fuera de las semifinales, aceleró una conversación que en cualquier institución grande llega antes de que el polvo se asiente: qué se necesita para el siguiente torneo.

El primer paso fue reconocer las carencias. El semestre dejó brechas evidentes en distintas líneas del equipo y la respuesta interna apunta a un mercado de fichajes con movimientos concretos. La situación del técnico Óscar Ramírez sigue sin resolverse, pero el objetivo deportivo no espera esa definición para avanzar.

Roan Wilson: perfil, situación contractual y por qué interesa

El nombre que circula con fuerza en las oficinas del Estadio Alejandro Morera Soto es el de Roan Wilson. El futbolista costarricense, de 23 años, termina contrato en junio con el GD Chaves, club que milita en la segunda división de Portugal. Su condición de agente libre elimina la necesidad de negociar un traspaso y convierte su incorporación en una operación accesible desde el punto de vista económico.

Wilson puede actuar como defensor o como volante, una versatilidad que la planificación del cuerpo técnico valora para reconstruir el equilibrio que le faltó al equipo este semestre. A eso se suma su historial con la selección nacional de Costa Rica, un elemento que en cualquier institución de peso tiene valor más allá de lo estrictamente futbolístico.

Sin embargo, no todo es favorable en el análisis. En la temporada actual con Chaves, Wilson acumuló apenas dos participaciones. Ese dato instala una pregunta legítima: ¿llega para ser titular inmediato o para construirse dentro del proyecto?

La respuesta a esa pregunta probablemente defina cómo se estructura la negociación. Alajuelense no puede permitirse apuestas que tarden en rendir, no después de un torneo que expuso sus limitaciones frente a la afición y frente a sus propias expectativas.

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Lo que sí está claro es que el club no planea esperar. El mercado de verano en Costa Rica premia a quien actúa primero, y la dirigencia maneja el nombre de Wilson como una prioridad dentro de una lista que, según fuentes cercanas al club, incluye más de un movimiento para el Apertura 2026.

El posible fichaje de Roan Wilson representa el primer gesto público de una reconstrucción que Alajuelense necesita ejecutar con precisión. La historia del club exige respuestas rápidas, y el mercado de fichajes será, una vez más, el primer escenario donde se juzgará si la institución aprendió la lección.