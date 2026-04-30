Mundial 2026: Policía de España capacita a Jalisco para controlar multitudes en Guadalajara

Autoridades refuerzan la seguridad en Guadalajara ante la llegada de selecciones y miles de aficionados internacionales para la Copa del Mundo

Por: Omar Hernández

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, las autoridades de Jalisco continúan afinando detalles en materia de seguridad con el objetivo de garantizar un entorno ordenado durante el torneo. Como parte de estos preparativos, elementos de la Policía Nacional de España comenzaron una capacitación especializada dirigida a mandos de corporaciones estatales y municipales.

El curso, enfocado en el control de masas en eventos de gran magnitud, busca fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad locales ante la llegada de miles de aficionados que asistirán a los partidos del Mundial en Guadalajara.

La capacitación reúne a 46 elementos, en su mayoría comandantes de distintas corporaciones, quienes participarán en un programa intensivo de 15 días. Durante este periodo, los asistentes recibirán formación en técnicas para la gestión de multitudes, prevención de incidentes y coordinación en escenarios de alta concentración de personas.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de preparación no solo está pensada para el Mundial 2026, sino que también contribuirá a mejorar la respuesta ante eventos masivos en el futuro, fortaleciendo la seguridad pública en la entidad.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, pidió a los participantes aprovechar al máximo la experiencia internacional de los instructores. “Tengan una apertura al cien por ciento en lo que les van a estar enseñando los instructores de España”, señaló durante el arranque del curso.

Por su parte, el inspector en jefe de la Policía Nacional de España, Pedro Roca, explicó que el objetivo principal es compartir conocimientos y buenas prácticas que puedan aplicarse en el contexto local. “Nuestro propósito durante esta jornada será compartir experiencias, buenas prácticas y herramientas que puedan resultar útiles en su labor diaria, especialmente de cara a los eventos del Mundial”, indicó.

La colaboración con autoridades españolas también responde a la participación de la selección de España en Guadalajara durante el torneo, lo que implicará la presencia de aficionados europeos en la entidad. En ese sentido, las autoridades buscan garantizar condiciones de seguridad para visitantes nacionales e internacionales.

Juan Pablo Hernández subrayó la importancia de este intercambio internacional al señalar que existe un interés compartido en proteger a los aficionados. “Sabemos de la preocupación de ustedes también por sus connacionales, que vivan una fiesta mundialista en paz y segura”, afirmó.

Este curso forma parte de una estrategia más amplia de preparación rumbo al Mundial 2026, que ha incluido capacitaciones con cuerpos de seguridad de otros países como Colombia y Estados Unidos, a través del FBI, así como entrenamientos especializados en manejo de explosivos.

Con estas acciones, Jalisco avanza en la construcción de un dispositivo de seguridad integral que busca responder a los retos de un evento global, en el que se espera la llegada de miles de visitantes y la atención del mundo entero.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se disputarán en Guadalajara?

Guadalajara será sede de cuatro partidos de fase de grupos durante el Mundial 2026, con duelos que incluyen a México y selecciones de alto perfil.

Corea del Sur vs República Checa – 11 de junio, 20:00 horas

México vs Corea del Sur – 18 de junio, 19:00 horas

Colombia vs República Democrática del Congo – 23 de junio

Uruguay vs España – 26 de junio

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