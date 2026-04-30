Piratas de Campeche da show de bateo e iguala la serie ante Diablos Rojos del México

La novena firmó un total de 12 imparables a lo largo del encuentro para sellar la pizarra final de 6-2

Los Diablos Rojos del México no lograron reaccionar en su visita a los Piratas de Campeche, en un duelo donde la ofensiva local marcó diferencia en los innings intermedios y finales para imponerse por 6-2 para igualar la serie. El conjunto escarlata tuvo oportunidades, pero no consiguió sostener el ritmo ante un rival que aprovechó mejor sus turnos al bat.

El partido comenzó con ligera ventaja para los capitalinos, quienes abrieron el marcador en la primera entrada con producción tras el movimiento en las bases de Carlos Sepúlveda. Sin embargo, Campeche respondió de inmediato y poco a poco tomó control del encuentro, apoyado en batazos oportunos y errores que terminaron inclinando la balanza.

A partir de la quinta entrada, los Piratas armaron un rally clave que cambió el rumbo del juego, con batazos de Connor Hollis, Andrew Young y Félix Pérez, quienes impulsaron carreras para darle la vuelta al marcador. El pitcheo de los Diablos comenzó a ceder terreno, permitiendo que los locales ampliaran la ventaja.

En los innings posteriores, Campeche mantuvo la presión ofensiva, destacando el doble productor de Emmanuel Ávila en la octava baja, que permitió sumar más carreras y poner distancia definitiva en el marcador. El relevo de los Diablos no logró contener el ataque, mientras que el rival supo capitalizar cada oportunidad.

Por su parte, la ofensiva escarlata se vio limitada en momentos clave, con múltiples outs por la vía del ponche y elevados que frenaron cualquier intento de reacción. Jugadores como Robinson Canó, Moisés Gutiérrez y Carlos Pérez no pudieron generar daño en la parte alta del orden, lo que complicó la remontada.

En la recta final, los Diablos intentaron acercarse en la novena entrada, pero los outs consecutivos sellaron el resultado. Campeche aseguró la victoria con solidez, apoyado en su producción ofensiva y una defensa que respondió en los momentos decisivos.

Los Piratas de Campeche dieron un show ofensivo en casa y vencieron 6-2 a los Diablos Rojos del México, resultado con el que lograron igualar la serie en un duelo donde aprovecharon mejor sus oportunidades y marcaron diferencia con el bateo oportuno. El conjunto local impuso condiciones desde la mitad del juego y mantuvo el control hasta el final.

Con este resultado, los Piratas emparejan la serie y toman impulso anímico, respaldados por una ofensiva que respondió en momentos clave y una ejecución sólida en casa. Diablos Rojos tendrá que ajustar su pitcheo y producción ofensiva si busca recuperar el control en los próximos encuentros.

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