Playoffs NBA 2026: resultados y quién gana los partidos de las series hoy 29 de abril

La jornada de este miércoles se vive al rojo vivo y acercará a algunas escuadras a las Semifinales de Conferencia

Los Cavs se llevaron la victoria ante los Raptors | David Richard-Imagn Images

La jornada de este miércoles en los Playoffs de la NBA dejó a los Detroit Pistons más vivos que nunca en su serie ante el Orlando Magic con el triunfo de 116-109 para estar a una victoria de empatar esa serie en la Conferencia del Este y forzar un séptimo partido.

Por su parte, Cleveland remontó en el último cuarto para vencer 125-120 a Toronto, con un cierre decisivo liderado por Dennis Schroder, quien anotó 11 de sus 19 puntos en ese periodo, y Evan Mobley, que sumó 23 unidades con dos triples clave. Los Cavaliers borraron una desventaja tras ir abajo 103-100 y dominaron el cuarto final, donde los Raptors fallaron sus primeros 11 tiros. Con este resultado, Cleveland toma ventaja 3-2 en la serie.

Resultados NBA hoy: ¿cómo van los juegos de los Playoffs NBA 2026?

Cade Cunningham firmó una noche histórica para mantener con vida a los Detroit Pistons en los playoffs de la NBA. El base anotó 45 puntos, récord de franquicia en postemporada, y lideró la victoria de su equipo por 116-109 sobre el Orlando Magic en el Juego 5 de la primera ronda, evitando así la eliminación.

El duelo tuvo un cierre de alta tensión, donde Cunningham selló su actuación con un tiro en retroceso a falta de 32 segundos, una jugada que marcó la diferencia en los minutos finales. Detroit dominó el partido de principio a fin, sin estar en desventaja en ningún momento, lo que le permitió controlar el ritmo del encuentro.

A pesar de la derrota, Orlando mantiene la ventaja en la serie 3-2 y tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria en casa este viernes. Sin embargo, el equipo acumula un dato negativo, ya que cayó a 0-10 como visitante en Juegos 5 en su historia de playoffs, una estadística que refleja sus dificultades en este tipo de escenarios.

El Magic tuvo una última reacción en el cierre del partido. Paolo Banchero también firmó una actuación destacada con 45 puntos, igualando la cifra de Cunningham, incluyendo seis triples. No obstante, falló siete de doce tiros libres, lo que terminó por afectar las aspiraciones de su equipo en los momentos clave.

Detroit llegó a tener ventaja de hasta 15 puntos al inicio del último cuarto, pero tuvo que resistir el empuje final de Orlando, que se acercó a solo tres unidades a poco más de un minuto del final. Aun así, los Pistons lograron mantener la calma y asegurar una victoria que les permite seguir en la pelea.

El equipo de Detroit ahora busca repetir una hazaña histórica, ya que en 2003 remontó una serie 3-1 ante Orlando como sembrado número uno, siendo el primero en lograrlo en este siglo. Desde entonces, solo siete equipos han conseguido revertir una desventaja similar, siendo los Denver Nuggets en 2020 los últimos en hacerlo, lo que mantiene viva la ilusión de los Pistons.

Los Cleveland Cavaliers reaccionaron en el momento clave y firmaron una victoria de 125-120 sobre los Toronto Raptors en el Juego 5 de la primera ronda, tomando ventaja 3-2 en la serie. El equipo logró revertir un marcador adverso gracias a un sólido cierre en el último cuarto, donde marcaron la diferencia.

Dennis Schroder fue determinante en el desenlace, al anotar 11 de sus 19 puntos en el cuarto periodo, liderando la ofensiva en los minutos decisivos. A su lado, Evan Mobley aportó 23 puntos, incluyendo dos triples clave en el último periodo, que ayudaron a Cleveland a tomar el control del encuentro.

El partido comenzó con dominio de Toronto, que se fue al descanso con ventaja de 74-67 y amplió la diferencia al inicio del tercer cuarto. Los Raptors llegaron a tener el control del juego, mientras que Cleveland tuvo que trabajar desde atrás para mantenerse en la pelea, cerrando el tercer periodo con desventaja de 103-100.

Sin embargo, todo cambió en el último cuarto. Cleveland inició con una racha de ocho puntos consecutivos, empatando el marcador con un triple en retroceso de Jaylon Tyson. Posteriormente, Mobley conectó un triple que puso a los Cavaliers al frente 106-103, un momento que marcó el rumbo del cierre.

El rendimiento ofensivo de Toronto cayó en ese tramo. Los Raptors fallaron sus primeros 11 tiros del cuarto periodo y terminaron con un 7 de 28 en tiros de campo, mientras que Cleveland fue más efectivo con 9 de 19, aprovechando cada oportunidad para consolidar la remontada.

En el resto del equipo, James Harden sumó 23 puntos y Donovan Mitchell aportó 19, complementando el ataque de los Cavaliers. Por parte de Toronto, RJ Barrett lideró con 25 unidades, seguido de Ja’Kobe Walter con 20 y Jamal Shead con 18 desde la banca. Además, Brandon Ingram salió del partido en el segundo cuarto por inflamación en el talón derecho, en una baja que impactó al equipo canadiense.

¿Cuántos juegos se deben ganar para avanzar a las finales de la NBA 2026? Reglas y criterios

Para avanzar a las Finales de la NBA 2026, un equipo debe salir con la victoria en doce partidos durante los Playoffs, previo a la serie final. Las series son al mejor de siete partidos (2-2-1-1-1)

El formato de los playoffs de la NBA establece que la primera ronda, las semifinales de conferencia y las finales de conferencia se disputan al mejor de siete partidos, por lo que el equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la siguiente fase. En cada serie, el equipo con mejor récord en la temporada regular tiene la ventaja de campo, lo que le permite disputar como local los juegos 1, 2, 5 y 7. Para llegar a la Final de la NBA, los equipos deben superar tres rondas eliminatorias: primera ronda, semifinales y finales de conferencia.

Calendario Playoffs NBA 2026 completo

Las fechas clave de los NBA Playoffs 2026, incluyendo los inicios de las siguientes rondas:

14 a 17 de abril: torneo Play In

18 de abril: inicio de la primera ronda

4 de mayo: inicio de las semifinales de conferencia (podría adelantarse al 2 o 3 de mayo)

10 de mayo: Lotería del NBA Draft 2026

19 de mayo: inicio de la final de la Conferencia Este (puede adelantarse al día 17)

20 de mayo: inicio de la final de la Conferencia Oeste (puede adelantarse al día 18)

3 de junio: Juego 1 Finales NBA

5 de junio: Juego 2 Finales NBA

8 de junio: Juego 3 Finales NBA

10 de junio: Juego 4 Finales NBA

13 de junio: Juego 5 Finales NBA (de ser necesario)

16 de junio: Juego 6 Finales NBA (de ser necesario)

19 de junio: Juego 7 Finales NBA (de ser necesario)

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